Mora defendió su proceder, diciendo que él no negoció ni vendió ni compró el riñón de ninguna persona. "Yo no negocié, no transé, no compré ni vendí ningún derecho humano. Yo no obligué, no coaccioné, no engañé ni tomé ventaja de los que hoy se consideran ofendidos", manifestó a inicios de setiembre, cuando comenzó el debate.