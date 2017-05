Seis trabajadores sobreviven a impacto de rayo mientras hacía sol en San Carlos

Víctimas se dedicaban a la corta de piña y caminaban junto a banda metálica

Un rayo que cayó en un momento en que hacía sol, golpeó y lanzó al suelo a seis trabajadores que se dedicaban a la corta de piña. Algunos perdieron la conciencia, pero luego de un chequeo médico se determinó que solo tenían golpes, moretones y uno de ellos una fisura en un brazo.

El suceso ocurrió este martes poco después del mediodía en la finca piñera Agromonte, en Boca Arenal de San Carlos, Alajuela.

Natalia Morera, administradora de la industria, dijo que los trabajadores regresaban a la labor de corta, luego de que almorzaron. Precisó que en el momento de la descarga eléctrica hacía sol, aunque admitió que poco antes había caído un aguacero.

Agregó que cuando detectan una posible rayería las labores son suspendidas. Empero, en esta ocasión no se observaban nubes oscuras.

Morera dijo que los trabajadores realizan la corta de la piña a un lado de una banda mecánica en la cual depositan la fruta una vez que la cortan.

Agregó que ella pudo ver desde la ventana de la oficina el impacto y escucho un gran estruendo. "En ese momento pensé lo peor (...) acudimos de inmediato y los encontramos a todos tirados en el suelo. Algunos estaban inconcientes, otros pedían que los ayudaran", relató.

La funcionaria dijo que con la ayuda de cruzrojistas y de oficiales de la Fuerza Pública atendieron a los ocho afectados, a quienes llevaron al Ebáis de Boca Arenal, donde se determinó que las lesiones eran menores y se les dio de alta para que regresaran a sus casas.

Los afectados fueron identificados como José González Maradiaga, de 45 años, Inocente Castro Gaitán (53), Ólger Mesén Quirós (54), Gustavo Oporta Oporta (48), Róger Robleto Ruiz (56) y Facundo Chacón Escobar (24).

Relatos.

Ólger Mesén dijo que él se encontraban muy concentrado recogiendo frutas cuando "de pronto vi como lenguas de fuego en el cielo. Sentí que me estaba quemando y no me acuerdo de más. Perdí la conciencia. Cuando desperté no podía ponerme de pie, estaba muy aturdido. Solo escuchaba gritos de dolor a mi alrededor".

Por su parte, José González Mairena, dijo que no termina de agradecer a Dios por el milagro que hizo. “Vi fuego en el cielo pensé que era el fin del mundo”, afirmó.