“Estábamos en Maxi Pali y todas las cosas se empezaron a caer de los estantes. Los niños lloraban y la gente estaba muy asustada. Las cajas los anteojos y todo quedó en el piso. No había gente herida, pero si muy asustados. Yo estaba en la parte de verduras y me cayeron los sifones del agua a la par mía. Los muchachos empezaron a coordinar y sacaron a la gente al punto de reunión, todo fue muy rápido Cuando estábamos en el parqueo vimos los rótulos moviéndose otra vez. No cerraron el supermercado”, relató Thais Álvarez Vargas, vecina de Jacó.