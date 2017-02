Minae advierte por ingreso ilegal de turistas al cono del volcán Arenal

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El ingreso ilegal de turistas hasta la cumbre del volcán Arenal fue denunciada este martes por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minae).

En un comunicado de prensa, la entidad informó de que los visitantes ingresan por fincas privadas, caminando por terrenos con fuertes pendientes, que son inestables debido a la gran acumulación de material, y con alto riesgo de deslizamientos.

Según las información oficial, se trata en muchos casos de extranjeros, que son guiados por personas dedicadas a la atención de turistas.

Wilson Barrantes Chacón, director regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, anunció que, en coordinación con la Fuerza Pública, realizarán operativos para expulsar a los visitantes de las áreas prohibidas.

Agregó que esas personas será debidamente identificadas y que, en caso de ser sorprendidas de nuevo, serán puestas a la orden del Ministerio Público por el delito de desacato a la autoridad.

Barrantes explicó que desconocen como hacen para llegar a la cumbre.

El funcionario dijo que igualmente detectaron que hay turistas que están llegando hasta el cerro Chato, que es un área de uso restringido colindante con el Arenal, la cual no cuenta con senderos apropiados, hay pendientes muy empinadas y mucha erosión debido a las lluvias. "No existen condiciones de infraestructura y servicios básicos y por tanto, es un sitio que oficialmente no está abierto a la visitación", declaró.

Coladas y Península son las áreas de acceso público del Parque Nacional Volcán Arenal. Se puede llegar a ellas en vehículo y en ambas hay una red de senderos para disfrutar del paisaje natural, sitios para descansar una torre de observación. Todos los servicios están abiertos de 8 a. m. a 4 p. m.

Desde junio del 2011 el volcán Arenal entró en una fase de reposo, después de mantenerse en constante actividad durante casi 43 años. Sin embargo, los expertos no descartan que en cualquier momento se reactive.

Otros casos.

Esta situación en el volcán Arenal es similar a la que denunció recientemente la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en el volcán Turrialba, donde encontraron que hay personas que están violentando el círculo de acceso restringido al cráter. Empero, esa situación se viene dando desde hace varios años.

Desde el 14 de febrero la CNE reiteró que está prohibido el acceso en un radio de 2 kilómetros desde el cráter del volcán y, cuando la situación lo amerite, ese radio se extiende a 5 km para garantizar la seguridad de los visitantes. Esta medida se adoptó debido a las condiciones inestables del volcán, que en cualquier momento puede hacer una erupción.

Igualmente, en noviembre pasado se había informado de turistas que usan fincas privadas para llegar hasta el cráter del volcán Poás.











