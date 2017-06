Lago del volcán Poás desaparece por intensa actividad

El lago que se ubicaba en el cráter del volcán Poás desapareció debido a la intensa actividad que mantiene el coloso desde abril de este año.

En la actualidad solo queda un espejo de agua en el sector norte, según explicó Mauricio Mora, vulcanólogo de la Red Sismológica Nacional (RSN).

El experto mencionó que la cantidad de calor producida por el cuerpo magmático y la salida de material volcánico en el lugar hicieron que poco a poco el agua disminuyera.

"Ahora no hay efecto de contención de gases, estos salen directo a la atmósfera, pero es algo que ya ocurre en el volcán Turrialba, por ejemplo. Algo interesante es que no hay gran cantidad de agua que pueda interactuar con el cuerpo magmático, lo cual hace que no ocurran explosiones altas", manifestó Mora.

Por otra parte, en la parte central del cráter hay bastantes fumarolas que antes se encontraban en el fondo, por lo que la desgasificación es más notable.

Ceniza alcanzó un kilómetro de altura

Este viernes el Poás registró una erupción cuyo primer registró de la RSN fue a la 1 p. m.; sin embargo, los expertos desconocen si la actividad arrancó antes, debido a que las cámaras no estuvieron activas hasta esa hora.

Hasta las 7 p. m. se mantenía la emisión de ceniza, vapor de agua y gases blancos en desarrollo.

La columna de ceniza alcanzó los 1.000 metros de altura; no obstante, la dispersión del material no ha tenido una dirección fija.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé, que durante la noche, el material volcánico se disperse hacia el oeste, por lo cual este caería en los alrededores del Poás, el occidente del Valle Central y las zonas altas de Guanacaste.

"La columna es muy profusa, copiosa e importante, pero la señal sísmica es baja. Además, en la actividad no se aprecia proyección de bloques", expresó Mora.

Actividad significativa

Durante Semana Santa la actividad del volcán se intensificó. Incluso, desde el 13 de abril, el Parque Nacional está cerrado.

Además, el Viernes Santo (14 de abril) hubo expulsión de rocas y cenizas y la pluma superó los tres kilómetros de altura. Esta fue la erupción más importante de ese coloso en los últimos 64 años.

La actividad de esos días provocó que el domo desapareciera.

Esa estructura elevada (tipo colina), por donde se expulsan los gases del volcán, dividía la laguna del playón dentro del cráter.

Casi una semana después, el Poás mantuvo una erupción por más de 35 horas, la cual estuvo acompañada por un incremento en la amplitud del tremor volcánico.

A su vez, se registró la emisión de material sólido y la explosividad aumentó paulatinamente.

Turrialba en calma

En tanto, el volcán Turrialba se mantuvo en calma este viernes, aunque días atrás registró un tremor intermitente.

"La columna de vapor y gases, así como la incandescencia fuerte se mantienen, pero las emisiones de ceniza son menores", puntualizó Mora.