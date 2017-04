CNE declara alerta verde en siete cantones por erupciones del volcán Poás; parque cerrado jueves y viernes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en siete cantones por la actividad del volcán Poás.

Los cantones bajo la alerta son: Poás, Valverde Vega, Alajuela, Zarcero, Grecia, San Carlos y Río Cuarto.

Con esta alerta, se solicita activar los mecanismos de información y control a las instituciones y público en general, así como comunicar a las unidades especiales. Además, se mantiene monitoreo en la zona.

Este miércoles por la noche, ocurrió una erupción freática entre las 6 p. m y las 7 p. m. que provocó una cabeza de agua en el río Desagüe que dejó flujos del lodo con ceniza.

LEA: Nueva erupción fréatica del volcán Poás; cerrado este jueves

En una inspección de la CNE y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) en el sector de Bajos del Toro la mañana de este jueves se determinó que no hubo daños en puentes ni caminos por la cabeza de agua.

Sin embargo, se previno el cierre de las cercanías al volcán, incluido el centro turístico hasta nuevo aviso. El administrador del Parque Nacional, Alonso Conejo, precisó que definitivamente estará cerrado este jueves y viernes y que se valorará con los expertos mañana si se mantendrá cerrado los días siguientes, aunque sea de forma regulada.

Además, Walter Fonseca, jefe de Operaciones de la CNE, advirtió la posibilidad de otro fenónemo similar por lo que se recomienda no visitar los ríos Desagüe, Agrio y Gata ni sus cercanías.

LEA: Volcán Poás muestra fumarola activa en el cráter

"Los flujos no generaron afectaciones en estructuras de paso (puentes), caminos o viviendas, los cauces son bastante encañonados, razón por la cual no hubo desborde de estos. No se recomienda la presencia de personas o animales en los cauces mencionados, debido a la peligrosidad de estos ante nuevos flujos", publicó en su red social el geólogo de la CNE, Blas Sánchez.

Hasta el mediodía de este jueves no había sido necesario evacuar personas.

Como medida de seguridad, las autoridades cerraron el paso hacia el volcán, sin embargo, Fonseca detalló que hay actividad comercial y turísticas en los sectores aledaños al volcán donde no hay restricción de paso.