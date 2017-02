'El pueblo se siente engañado por él', dicen vecinos sobre sospechoso de masacre en Liberia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Liberia (Guanacaste)

"Yo a él lo veía caminar por aquí. No éramos amigos ni mucho menos, pero nos saludábamos. De repente nos encontrábamos en la calle y yo le decía: '¿Qué, mae?' Y él me respondía: 'Pura vida, mae'. Y se iba.

"Era un muchaho tranquilo, relajado. A veces hasta podía considerarlo como amable, por eso nos sorprende tanto la situación. Es un doble golpe para la comunidad, definitivamente".

Esas son palabras de una vecina de Gerardo Alonso Ríos Mairena, de 32 años, quien es el principal sospechoso de asesinar a cinco jóvenes universitarios en el barrio La Victoria, en Liberia, Guanacaste. Él fue detenido este viernes en esa misma localidad.

Sin embargo, quien habló prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias por parte de la familia que también vive en ese mismo barrio.

"Todos ellos son muy tranquilos, o al menos eso aparentan. Sobre todo él (Ríos). Él se veía muy pacífico, pero ya sabe: Caras vemos, corazones no sabemos. Ahorita el pueblo se siente engañado por él.

"Sabemos que hay que esperar a ver qué pasa, pero si él mató a todos esos muchachos lo único que le puedo decir es que Dios lo perdone, porque aquí nadie lo hará", indicó la lugareña.

El sentimiento de esa vecina es compartido por varios de los vecinos con los que conversó La Nación durante este sábado.

Otro muchacho, quien también habló bajo el anonimato, contó que la detención lo sorprendió porque el supuesto agresor era una persona bastante tranquila y solitaria. Las pocas veces que lo vio acompañado, agregó, era cuando caminaba con otros jóvenes del mismo barrio.

"Pero esos amigos de él son personas normales, de bien. No son los típicos problemáticos del barrio ni nada de eso. Él no se veía para nada una mala persona, ni daba la apariencia de que tuviera esas costumbres. No había ni una sola pista que nos dijera que él podía ser el asesino. Jamás", añadió.

El vecino sí dijo que, hace unos meses, él escuchó que Ríos tenía "algunos problemas" con la familia. "Me contaron que, cuando él tomaba alcohol o cuando se drogaba, se sentaba en cualquier lado y lloraba y lloraba. Era como que se le salía el niño interno y se mostraba muy frágil. Dicen que los problemas eran, sobre todo, con la mamá, pero quién sabe qué tipo de peleas tenían.

"De todas maneras, por más problemas que él pudiera tener, nada justifica lo que hizo", señaló.

Llegó la paz

A unos metros de la casa del sospechoso, un grupo de lugareños indicó que, aunque la noticia los tomó por sorpresa, también les da un poco de paz y tranquilidad.

Según detalló uno de ellos, desde que ocurrió el homicidio múltiple el 19 de enero pasado, el ambiente estaba tenso. No era para menos: nadie sabía quién era el asesino; temían que alguien más fuera su víctima.

Sin embargo, este sábado, el ánimo cambió. Las personas salieron de sus casas, hablaron con sus vecinos y, según sus propias palabras, retomaron sus actividades diarias.

"Antes teníamos miedo. Si usted pasaba por aquí, veía que nadie salía. Esto parecía como si estuviera abandonado y no. Era solo que teníamos miedo; estábamos asustados.

"Pero ahora todo cambió. Hasta se siente un aire diferente. Como que nos están devolviendo la tranquilidad. Claro que seguimos asustados porque dormimos con el asesino al lado, pero por dicha lo atraparon", acotó una vecina, mientras hablaba con otra mujer en la cochera de su casa.

Mientras los lugareños disfrutaban de su nuevo día, los familiares de Ríos Mairena se encargaban de arreglar la puerta que arrancaron los agentes judiciales este viernes para poder ingresar y detenerlo.

