Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Masacre en Matapalo: ‘PANI debe entender que mis chiquitas me necesitan’, insiste abuela materna

Sucesos Masacre en Matapalo: ‘PANI debe entender que mis chiquitas me necesitan’, insiste abuela materna

Hace un año, la abuela materna de las niñas aseguraba que aceptaría si el PANI ubicaba a sus nietas en un mejor recurso que ella, pero hoy anuncia que peleará hasta “las últimas instancias”.

“Si en algún momento aparece un mejor recurso que yo para mis nietas, no tengo ningún problema en aceptar la ubicación de ellas en ese recurso”, aseguraba el 18 de febrero 2016 Ana Rosa Guerra Guerra, abuela materna de las niñas que sobrevivieron a la masacre en Matapalo, Guanacaste.

La mujer indicó que, si bien solicitaba la custodia de las menores, entendería si el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no se la otorgaba.

Sin embargo, un año más tarde cambió de opinión. En una entrevista que concedió a La Nación, la mujer de 60 años anunció que peleará hasta “las últimas instancias” por la custodia de sus nietas, de 5 años y de año y medio de edad.

Esa lucha inició días después de que fueran descubiertos los homicidios de Yeimmy Jéssica Durán Guerra, de 38 años; de su esposo, Dirk Beauchamp, de 57; y de tres hijos de la pareja, de 12, 8 y 6 años.

En ese tiempo, el PANI le prohibió a la abuela materna ver a las menores y también la acusó de violencia patrimonial por “haber tomado la decisión arbitraria de sacar del hogar de las niñas (donde ocurrió la masacre) todos los bienes”.

Para Guerra, las niñas son las más perjudicadas con ese tipo de decisiones. “A mí me duele mucho. Pero lo que yo pienso es que, si eso me afecta a mí de una manera tan grande, ahora imagínese cómo puede dolerle esta distancia a ellas".

”El PANI tiene que entender que mis chiquitas me necesitan. Soy el único recuerdo que les queda de su mamá y separarnos no es una buena idea”, agregó.

Versión. Guerra insistió en que la denuncia que interpuso el PANI en su contra por violencia patrimonial, “tiene como fin alejarme de mis niñas”.

Según señaló, de la vivienda de la familia ella sacó la ropa y el camarote donde dormían las menores. También, admitió, se llevó una lavadora y dos pantallas que “no sirven para nada”, de acuerdo a su relato.

“Lo que pasó fue lo siguiente. Yo me fui el 17 de febrero del año pasado (un día después de descubierto el crimen) a Matapalo a ver qué había pasado. Cuando llegué, la gente del OIJ (Organismo de Investigación Judicial) me dijo que mejor fuera a retirar los cuerpos, porque ellos tenían que recabar muchas pruebas dentro de la casa.

”Me dijeron que duraban como 15 días, que me devolviera tranquila a San José, que los enterrara y que ellos me llamaban cuando terminaban de hacer todo en esa casa. Yo les creí.

”Pero como a los ocho días me llama una amiga de Yeimmy para decirme que me vaya cuanto antes para Matapalo porque había alguien con un carro sacando la refrigeradora y cuanta cosa se encontraban. Al día siguiente me fui y decidí traerme lo de mis nietas”, contó Guerra.

Por su parte, el PANI interpuso la denuncia contra la abuela y el Juzgado de Familia de Santa Cruz le impuso una serie de medidas cautelares, el 2 de marzo anterior, entre ellas figura la prohibición de acercarse o entrar a la vivienda y la obligación de levantar un inventario con todos los bienes “sustraídos” por Guerra de la casa en Matapalo.

‘Interés material’. Mientras Ana Guerra intenta defenderse de los señalamientos del Patronato, la hija mayor de Yeimmy, una joven hoy de 19 años, “rechazó” la posibilidad de que sus hermanas sean reubicadas en la casa de su abuela materna.

En una entrevista en el PANI algunos días después de la masacre, y de la cual hay una transcripción en el expediente, la muchacha manifestó que no tiene ninguna relación con Guerra, esto debido a que no la considera una buena persona.

“(Ella) Teme que se repita la historia de su madre si esta señora se encarga de sus hermanas. Dice recordar que el ambiente que rodea a su abuela materna es de muchos conflictos, drogas, delincuencia y pocas posibilidades de estudiar. Agrega que Ana es materialista, solo le interesa la casa y el beneficio económico que pueda obtener por el cuido de las niñas”, resumieron los funcionarios sobre esa conversación con la joven.

LEA MÁS:

Matapalo: mujer llamó a policía la noche antes de ser asesinada

Niña sobreviviente de masacre en Matapalo lucha por superar el dolor en brazos de otra familia

Crimen de la familia en Matapalo: 'Ha sido la escena más dolorosa en mi carrera como policía'

Masacre en Matapalo: 'No solo a mí me marcó, marcó a todo el pueblo'











Comparta este artículo Sucesos Masacre en Matapalo: ‘PANI debe entender que mis chiquitas me necesitan’, insiste abuela materna Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Masacre en Matapalo: ‘PANI debe entender que mis chiquitas me necesitan’, insiste abuela materna Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.