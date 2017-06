Pasión y entrega de José José dieron el triunfo a David Nick en ‘Tu cara me suena’

Cuando José José, el Príncipe de la Canción, escribió Gavilán o paloma en 1977, faltaban 20 años para que David Nick naciera. La icónica canción, sobre la decepción de un hombre, cumple 40 años de existencia este 2017 y, por su parte, Nick está cercano a celebrar dos décadas de vida.

Estas diferencias generacionales no tuvieron nada que ver con la excepcional interpretación que el participante de Tu cara me suena (TCMS ) realizó y que lo convirtió en el ganador de la gala número 12.

Este personaje ha sido “el más retador” para el cantante, a quien hemos visto interpretando a Marc Anthony, Luis Miguel o Justin Bieber, pero no con clásicos de los 70 como los de José José.

“A José José lo estudié mucho más que a los demás artistas que he interpretado. Él es un gran cantante y quería que me quedara bien porque esa es mi profesión. Sin embargo, no estoy muy relacionado con la música de él; sí sabía quien era y conocía un poquito de su música, pero jamás había cantado Gavilán o paloma ”, explicó Nick, quien gana por segunda ocasión en el programa de Teletica.

David asegura que para su gane con Adele él se sentía bastante familizarizado, en cambio con la música del mexicano no, en ese aspecto el desafío se intensificó.

“Fue muy retador agarrar a este personaje de cero. Me encantó la profundidad de la canción. Otro reto de mi interpretación fue estar limitado con mi movimiento corporal: tenía que comunicar mucho a través de mi interpretación”, dijo.

Con los ¢3 millones del premio, David Nick beneficiará a pacientes del servicio de Radioterapia y Oncología del Hospital México, que pertenecen a la Fundación Abrazos para el Alma.

“Cuando veo resultados tan positivos con mis interpretaciones me doy cuenta que vale la pena la disciplina y el esfuerzo. Siempre sacrifico parte de mi tiempo personal para estudiar más a los personajes, está vez lo hice aún más y el resultado fue muy bueno”, añadió.

Gala variada

El programa número 12 del formato de imitaciones tuvo gran variedad musical y una agradable sorpresa. El dúo Río Roma fue el gran invitado en el estudio. Los mexicanos –quienes, además, fueron interpretados por María Torres y Marcia Saborío– cantaron sus temas más populares: Mi persona favorita, Caminar de tu mano, Tú me cambiaste la vida y Princesa.

Los siete participantes restantes hicieron lo suyo. Mauricio Artavia (Papi Pazz) aportó el toque nacional cuando imitó a José Capmany. La sensualidad de Shakira fue interpretada por Vanessa González.

La jovialidad y energía del carismático Ed Sheeran fue puesta en escena gracias a la ejecución de Mauricio Herrera (Elvis Tico). El toque nostálgico lo pusieron Melissa Mora y Luis Gabriel Loría con sus interpretaciones de Daniela Romo y Emmanuel, respectivamente.

Estos son los artistas que serán imitados la próxima semana: Charlie Zaa (Luis Ga), Calle 13 (Papi Pazz), Donna Summer (Vanessa González), Ricardo Arjona (Elvis Tico), Maluma (David Nick), Romeo Santos (Melissa Mora), José Feliciano y Gloria Estefan (Marcia y María) Roberto Carlos (Daniel Moreno).