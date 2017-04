David Nick se transformó en Adele y conquistó la cuarta gala de 'Tu cara me suena’

Gracias su intensa voz

Con el sencillo Hello, del álbum 25 , Adele retornó de manera triunfal al mundo de la música. Con el mismo tema, la noche del domingo, David Nick cautivó con su presencia escénica y similar voz el Estudio Marco Picado de Teletica.

La cuarta gala del programa de canto e imitaciones Tu Cara me Suena (TCMS) tuvo un ganador indiscutible. David recibió calificación perfecta por parte del jurado y el apoyo de sus compañeros.

Alivianar su voz y cantar con potencia, pero también delicadeza, permitió que el vecino de Guadalupe asemejara el tono de la cantante Adele.

Nick empezó a tomar notoriedad en el medio cuando subió el video 20 Voces a la plataforma de Youtube. En poco más de cinco minutos el joven demuestra su capacidad vocal para emular a cantantes como Justin Bieber, Alejandro Sanz, Frank Sinatra. Luis Miguel y a otros 16 más.

“Dentro de las capacidades que desarrollé cuando grabé el video de las 20 voces agarré algunos trucos para colocar ciertas notas con mi voz que lograron asemejar el tono y la voz del timbre de Adele”; dijo.

Transformación. Los jueces, Eugenia Fuscaldo, Duvalier Quirós y Alex Costa, le repitieron a Nick que esta cuarta gala había sido su gran noche. Antes él tuvo la oportunidad de interpretar a sus ya conocidos Luis Miguel y Frank Sinatra; sin embargo, fue hasta Adele que se apoderó del primer lugar de la tabla de posiciones. ¿Por qué?

“Siento que he ido subiendo de nivel, he ido acostumbrándome a lo que conlleva el programa y entonces creo que ha sido un proceso de aprendizaje, espero seguir así.

”El caso de Adele fue distinto, descubrir un poco más de lo que puedo hacer y estoy muy complacido de cómo salió todo, espero que la gente lo haya disfrutado”.

Previo a su presentación David estaba incómodo: usar zapatos de tacón, un ajustadísimo corsé y tener su primer experiencia vestido como mujer “no fue sencillo”. “Fue una vivencia única, nunca me había disfrazado de mujer; casi no podía respirar por el corsé”, detalló.

Ayuda. La potencia vocal de David es de familia. El hijo de la cantante costarricense Cristina Gutiérrez contó cuáles han sido los consejos de su talentosa madre en este proceso.

“Ella me ha ayudado muchísimo con el resto de los personajes, ha sido un apoyo tanto en el programa como en toda mi vida”, resaltó. Los ¢3 millones que ganó servirán para apoyar a la Fundación Grítalo, que da acompañamiento a las personas habitantes de la calle en San José y Coronado.

“Tuve la oportunidad de ir a verlos y pronto iré a ayudarlos y tener ese contacto con ellos. A mí me duele andar con el menudo justo del bus o esas situaciones donde uno no puede ayudar en el momento, a mí me duele ver a estas personas tan necesitadas. Me honra y me hace feliz poder ayudarlos por medio del canal”, comentó.

Luminosos. Mauricio Artavia, Papi Pazz abrió la noche con el sensual, repetitivo y rápido reguetón de Wisin. Siguiendo con el género urbano, apareció en el escenario Daniel Moreno, emulando al famoso cantante panameño El General.

La dulzura y simpatía de los españoles Enrique y María hicieron que María Torres y Marcia Saborío transportaran a quienes fueron niños a finales de los 70 a su preciada infancia.

La gran presencia y romanticismo de Sergio Dalma tomaron el cuerpo de Luis Gabriel Loría. Vanessa González y Melissa Mora interpretaron a Christina Aguilera y a Paulina Rubio, respectivamente. Ambas fueron felicitadas por su crecimiento. Finalmente, la noche fue cerrada con un momento muy emotivo: Mauricio Herrera, el Elvis Tico, interpretó con total sentimiento a John Legend.

Debido a la celebración de Semana Santa, el próximo domingo 16 de abril no habrá programa. En el horario habitual se transmitirá un especial con lo mejor de estas primeras cuatro galas.

El 23 de este mes se realizará un programa llamado Iconos de la música . Estos son los personajes que cada participante debe interpretar.

Mauricio Artavia: Chayanne. Melissa Mora: Alejandra Guzmán. Daniel Moreno: Bob Marley. Luis Gabriel Loría: Celia Cruz. María Torres y Marcia Saborío: Abba. Vanessa González: Madonna. Mauricio Herrera: Elvis Presley. David Nick: Justin Bieber.