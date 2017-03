David Nick, nueva figura de ‘Tu cara me suena’: talento de exportación

Joven será la revelación de la tercera temporada de Tu cara me suena

Pronto David Nick dejará de ser, quizá, un artista anónimo para un público masivo y pasará a ser una figura recurrente en los escenarios ticos.

Este vecino de Guadalupe es la revelación de la tercera temporada del programa de canal 7 Tu cara me suena , al que fue fichado luego de que un video suyo imitando a 20 artistas de la música en español y en inglés, convenciera a la producción de Teletica Formatos a ficharlo en el elenco de participantes.

En el audiovisual –titulado 1 cantante, 20 voces – este estudiante de Publicidad de la Universidad Latina de Costa Rica impresiona con su capacidad y versatilidad para imitar a célebres artistas como Frank Sinatra, Chris Martin, Adam Levine o Jon Bon Jovi, y a latinos de la talla de Luis Miguel, Marc Anthony o Alejandro Fernández, entre muchos otros.

Su catálogo de imitaciones suma más de 20. “Realmente no me he puesto a contarlas, pero sí dependen mucho de la tonalidad y el registro del cantante al que quiero imitar”, afirmó Nick.

David se declara orgulloso de lograr imitar al estadounidense John Legend y revela que al artista que se le hace más fácil emular es al cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong.

Curiosamente destaca que trabaja mucho en la imitación de Luis Miguel, uno de los cantantes que más lo ha influenciado en la industria.

“Luis Miguel me interesa porque es una influencia muy grande que tengo. Es uno de los mejores cantantes que he escuchado y es una escuela muy grande de la que puedo aprender. Lo considero mi mentor indirecto”, afirma.

Apasionado. Las imitaciones son adicionales a su afición por la música. Nick canta y compone desde los 11 años, pero fue hasta los 16 cuando se empezó a educar profesionalmente en la música. Tiene 19.

El joven acepta que su gusto por la música tuvo influencia familiar: es hijo de la cantante Cristina Gutiérrez (representante costarricense en el Festival OTI de la canción de1986, en Chile) y primo de María José Castillo (finalista de Latin American Idol en el 2007), pero es claro que quiere consolidar su carrera bajo su propia luz.

“Me vi influenciado por mi familia, pero sí ha sido muchísimo el esfuerzo que le he empeñado a esta disciplina. Es una pasión muy grande que tengo. La música es toda mi vida”, consideró.

En ese esfuerzo, Nick actualmente es uno de los tres vocalistas de la agrupación Rrequete y desde setiembre es parte del proyecto Awaken Sky, una propuesta que se orienta al rock progresivo.

Pero desde ambas plataformas, Nick impulsa su carrera para lanzarse como solista de la música pop y de géneros derivados del soul.

También Nick lleva de la mano sus conciertos-tributos de exitosas bandas como Coldplay, con las que ha colmado recintos como Jazz Café Escazú o Mundoloco en San Pedro.

“El tributo más grande y que más me gusta cantar es el de Coldplay que he producido con MusArt y con el que hemos llenado el Jazz Café Escazú”, subrayó.

Todo ese talento, innato y de exportación, es el que Nick quiere llevar a Tu cara me suena . “Esto ( Tu cara me suena ) es una vitrina que me permite exponer mis habilidades”, considera, pero agrega que es un medio a través del cual apoyará a instituciones benéficas.

“Si mis presentaciones les parecen divertidas e impresionantes al público, está bien, pero el punto es que la gente se pueda entretener ”, concluyó el joven artista.











