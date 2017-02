Videojuegos: ‘For Honor', una vorágine de acero y poder

TELEGUÍA RECOMIENDA

For Honor enfrenta a samurais, vikingos y caballeros medievales en un título salvaje que une a usuarios de todo el mundo a través de un sistema multijugador que no dará tregua.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Este videojuego responde una de las preguntas que se hace nuestro niño interno todos los días: ¿quién ganaría una batalla entre Katsumoto, Ricardo Corazón de León y Ragnar Lothbrok?

El nuevo videojuego desarrollado por estudios Montecarlo, For Honor, puede que dé con la respuesta.

Este título enfrenta a samurais, vikingos y caballeros medievales en batallas de proporciones épicas y con gráficos que están a la altura.

Cada facción tiene cuatro tipos de héroes, cada uno con su estilo propio.

Por ejemplo, hay personajes enormes; ideales para encabezar la vanguardia de un ejército, así como héroes más livianos aptos para tender una emboscada y eliminar a blancos específicos en medio de la vorágine.

El combate cuerpo a cuerpo es la piedra angular de este videojuego.

El jugador tendrá que elegir entre ataques ligeros, pesados, combos, bloqueos, ofensivas y contraataques que llenan de emoción cada encuentro.

Este título puede carecer de la profundidad de otros videojuegos en el mercado como Dark Souls o el recién salido Nioh; sin embargo las peleas en For Honor son más accesibles y fáciles de comprender.

LEA: Videojuego 'Shadow Tactics: Blades of The Shogun': Las sombras al servicio del Imperio

El núcleo son los enfrentamientos contra otros jugadores, por la emoción del triunfo o el aprendizaje que deja la derrota.

En uno de mis combates ante un samurai y un caballero, los dos personajes estaban con apenas un porcentaje de vida y el próximo golpe lo definía todo. Era una escena inmejorable, digna de una película de Akira Kurosawa (Los Siete Samurais).

En ese último suspiro, el oriental superó mi guardia y acabó con el gendarme. No pudo ser más glorioso.

En compañía. Este videojuego está enfocado en la experiencia de multijugador, por lo que la conexión a Internet, así como los servicios de PlayStation Plus y Xbox Live, son necesarios para sacarle el máximo provecho.

Hay una breve campaña que se puede prolongar por seis horas, en esta historia las tres facciones lucharán en un mundo postapocalíptico por el dominio de recursos básicos como el agua. Es una buena excusa para utilizar a todos los personajes pero a la larga, la campaña se siente innecesaria.

Si por la víspera se saca el día,y conociendo las prácticas de las distribuidora Ubisoft, For Honor tendrá más contenido y el equipo de desarrollo le dará seguimiento a los servidores, así como ha pasado con títulos como The Division y Rainbow Six: Siege. Por el momento, se han reportado pocas fallas en los servidores.

For Honor está para Xbox One, PlayStation 4 y PC a un precio de $60.

Lo bueno y lo malo

+El combate es accesible y divertido.

+La ambientación es espectacular, realmente se siente como una batalla medieval.

-La experiencia de un solo jugador es limitada, pero se espera más contenido en un futuro.

- Por el momento, los héroes están desbalanceados.

-Los servidores a veces se caen.











Comparta este artículo Entretenimiento Videojuegos: ‘For Honor', una vorágine de acero y poder Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Videojuegos: ‘For Honor', una vorágine de acero y poder Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.