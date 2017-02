Videojuego ‘Shadow Tactics: Blades of The Shogun’: Las sombras al servicio del Imperio

TELEGUÍA RECOMIENDA

Shadow Tactics: Blades of The Shogun retoma la fórmula de los olvidados títulos Commandos y Desperados para dar con una experiencia inolvidable en la PC

En esta sección no se suele recomendar videojuegos exclusivos para PC, generalmente se busca un título que esté disponible en todas las consolas; sin embargo Shadow Tactics : Blades of The Shogun merece hacer una excepción.

El título, desarrollado por Mimimi Productions, rescató elementos de juegos olvidados como Commandos , Desperados y Robin Hood The Legend of Sherwood para crear un videojuego con gráficos a la altura que apela a un nicho que, en los últimos años, la industria le había dado la espalda.

La historia se centra en un grupo de especialistas, asesinos y saboteadores al mando del Shogun, que llegó al poder después de siglos de guerras internas. Hay una paz frágil, pero paz al fin y al cabo, pero una nueva guerra civil se asoma entre las regiones.

Dependerá de este conjunto especializado darle caza a las cabecillas de la rebelión y ahorrarle al imperio oriental otro siglo de enfrentamientos violentos en las calles.

Jugabilidad. Este videojuego tiene una perspectiva RTS( Real Time Strategy o Estrategia en Tiempo real), similar a otros juegos más conocidos como Age of Empires, Starcraft, Empire Earth , pero en Shadow Tactics el usuario, en lugar de manejar grandes ejércitos, solamente tendrá el control de tres unidades.

El objetivo principal en este videojuego es mover a las unidades del punto A al B sin ser detectado por los guardias.

A diferencia de otros títulos, como Dishonored, Hitman o Mark of The Ninja , en Shadow Tactics, el sigilo es una obligación y no una opción. Esto quiere decir que los protagonistas no son Kenshin ni Saito ( Samurai X ), hombres capaces de vencer a múltiples enemigos en un combate cuerpo a cuerpo. Al contrario, esta vez, los protagonistas son vulnerables al hierro y al plomo, en fin, de carne y hueso.

El jugador tendrá que valerse de cualquier cobertura: un rincón oscuro, los tejados o vagones en movimiento para pasar desapercibido.

La experiencia demanda cálculo, estrategia y, sobre todo, imaginación para superar los obstáculos.

Para los que no están acostumbrados a este tipo de videojuegos será difícil, pero sin llegar a ser frustrante, de hecho Shadow Tactics maneja un sistema eficiente para salvar y rebobinar las veces que sea necesario.

Shadow Tactics le indica al jugador el tiempo que lleva sin salvar la partida, un elemento que le llamará la atención a los gamers que disfrutan de un buen desafío.

La cámara es uno de los pocos puntos de mejora, pues al querer mostrar todas las perspectivas de la pantalla le termina pasando la factura al jugador, e incluso, se vuelve un cómplice de la creciente insurrección .

El juego ofrece 30 horas de entretenimiento a lo largo de 13 pantallas, cada segmento es único y los acabados visuales son impresionantes.

Shadow Tactics: Blades of The Shogun cuesta $40 en la plataforma Steam, y merece un espacio en su disco duro. Hay un demo que se puede descargar de gratis. por si desea probarlo antes de invertir su dinero. Los usuarios de consolas no se preocupen una versión para PlayStation 4 y Xbox One llegará este año, la fecha aún está por confirmarse.

Lo bueno y lo malo

+Tiene gráficos a la altura para ser un videojuego independiente.

+Los personajes son accesibles y carismáticos

+ Es difícil y hay muchos elementos que invitan a la rejugabilidad

-La cámara es un obstáculo y a la larga se convierte en cómplice de los enemigos.











