Talento costarricense llega a E!: Edwin Ramírez es parte del programa 'Quiero lucir famosa'

Los conocimientos en moda y stylist del costarricense Edwin Ramírez, permitieron que se le abriera una puerta en el canal E! El diseñador de modas es parte de un grupo de expertos que asesoran a personas que quieran lucir como la celebridad que más admiran.

En Quiero lucir famosa, Ramírez es el encargado de orientarlas en cuanto a su vestimenta y accesorios. El tico, radicado en México desde hace tres años, les da seguimiento a las participantes luego de que el presentador Héctor Apio Quijano, exintengrante de Kabah, hace la introducción del caso, por lo que, Ramírez también tiene función de copresentador.

"Yo me voy con ellas de compras. Es un porcentaje alto de tiempo en el que compartimos con ella, conversamos mucho. Este proyecto está supercool porque puedo interactuar más con ellas y conocerlas para así poder trabajar más integralmente con los casos. En este momento no estoy trabajando como diseñador, pero sí como stylist en eso me gradué y lo he ejercido en México", explicó Ramírez.

El diseñador de modas, dedicado a ese oficio desde hace ocho años, recalcó que esta oportunidad se le presentó gracias a su esfuerzo y que estar en el canal E! es una meta cumplida para él.

"Mi corazón se viste de blanco, azul y rojo. Estoy orgulloso de poder representar a mi país y que me digan el 'señor pura vida'. Esto es un anhelo cumplido y pronto les contaré más", dijo.

Sobre el programa

Quiero lucir famosa mostrará a lo largo de 20 emisiones la transformación que vivirán mujeres para verse como su celebridad favorita; en el proceso deberán tomar decisiones que pueden resultar complejas.

El integrante de la famosa banda mexicana Kabah, Héctor Apio Quijano presentará el programa y además acompañara a las chicas, de entre 18 y 30 años, en su transformación, misma que aclara, no las hará perder su personalidad. En cada episodio se conocerá la historia de las participantes.

Puede ver el programa por E! todos los jueves a las 7 p. m.

