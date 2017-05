Luego de ser invitado en 'De boca en boca', Douglas Sánchez valora regresar a la TV

La tarde del lunes 29 de mayo, Douglas volvió a aparecer en televisión, pero esta vez como presentador invitado en el programa de Teletica, De boca en boca.

La presencia del expresentador de Giros ilusionó a muchas de las personas que escribieron en las redes sociales del espacio: "qué dicha que Douglas está de nuevo en tele". Para infortunio de ellas, no es así, al menos por ahora.

"Extraño a las señoras y sé que ellas me extrañan a mí; luego de ser invitado en De boca en boca me di cuenta del gran cariño que existe con los televidentes", dijo.

El comunicador le contó a Viva que no descarta la posibilidad de regresar a la pantalla chica. Incluso reveló que ha tenido "acercamientos" con una televisora que pronto empezará operaciones en Costa Rica.

LEA: Douglas Sánchez renuncia a 'Giros', la revista matutina de Repretel

"Estoy analizando regresar a la televisión. Hubo dos acercamientos y entiendo que me van a convocar para una próxima reunión. No puedo adelantar mucho, solo que es un medio nuevo que va a ser un competidor muy fuerte en la parte digital y redes sociales", contó Douglas, quien figuraría como presentador.

Sánchez renunció a Repretel el pasado 28 de abril para poder atender de lleno sus trabajos y proyecto actual.

Consultado acerca de cómo se organizaría para poder asumir el posible nuevo reto, explicó que su trabajo sería en la noche.

"Después de las 5 p. m., todo lo que quieran, después de esa hora salgo de todos mis compromisos. Si me vuelvo a vincular en televisión sería en la noche", dijo.

Actualidad. ¿Se imagina al periodista Douglas Sánchez sentado detrás de un gran escritorio sobre el cual reposa una placa que dice "Gerente general"? Probablemente no, pero Sánchez, a quien hemos conocido a través de la televisión, ahora pasa sus días así, tras su desvinculación de la revista matutina de Repretel.

Douglas fue presentador de Giros durante un año y tres meses. Un mes después de su repentina salida, se le consultó acerca de sus oficios actuales.

Por ahora, Sánchez contó que se está dedicando a su trabajo como gerente general en UST Global, una empresa de tecnologías.

Además, ejerce su carrera de mercadólogo en Subite, su empresa de marketing en la que generan contenidos digitales.

El expresentador tiene además una sociedad con su hermano, un cuñado y con la presentadora Verónica González. Los cuatro están al frente de una fábrica productora de tacos que pronto tendrá dos puntos de venta en el país del producto mexicano.

"Tras mi salida de la televisión me he sentido muy tranquilo, no tengo que madrugar tanto. Ahora estoy acomodando la agenda y llevando una dinámica más tranquila. La persona que sale de tele sabe que le va a hacer falta estar ahí y principalmente el contacto y cariño de la gente", confesó.