Tras cierre de 'Guerreros', Maribel Fallas deberá buscar trabajo en medio de difícil situación familiar

En medio de una difícil situación familiar, Maribel Fallas, de 24 años, es una de las participantes de Guerreros afectadas por el cierre del programa de canal 11. La joven, oriunda de Pérez Zeledón, tuvo que dejar su trabajo en Guatemala para cuidar a su papá debido a que hace poco él fue diagnosticado con cáncer.

En esta coyuntura, ella se unió a Guerreros hace tres semanas, como una buena opción para permanecer en San José.

"Tenía muy poco tiempo en el programa, por lo tanto no estaba tan encariñada con el programa o los chicos. No se me dio mucho por ese sentido, pero, en el sentido de quedar sin trabajo, sí. Tengo que buscar trabajo para poder seguir en San José y así dedicarme a mi papá por su enfermedad. Él tiene que venir a San José porque debe recibir radioterapia, yo me voy a encargar de él", comentó.

Debido a esta situación, Maribel debe buscar un "buen" empleo, no necesariamente frente a las cámaras. "Sé que por ahora en tele no hay algo en lo que pueda desempeñarme, necesito estar acá y cuidar de mi papá; busco cualquier trabajo que sea digno y bueno. Mi vida continúa, quiero entrar a la universidad", dijo Fallas.

El cierre del programa también ha provocado nostalgia, algo de tristeza y algo de alivio entre otros de los protagonistas, después del inesperado anuncio que sorprendió a los jóvenes este lunes 25.

Guerreros, que se realiza de lunes a viernes, de 7 a 9 p. m., terminaría su primera temporada en diciembre. Sin embargo, este lunes, Gastón Carrera, director de Contenidos y productor general de Repretel, le dijo a Viva: "puse el programa a disposición de las jefaturas por un tema humano. La decisión se ha tomado conjuntamente con las altas esferas del canal porque hay que priorizar la parte humana y los chicos están diezmados en sus posibilidades físicas".

Los participantes contaron que, desde hace un mes, escuchaban dentro del canal rumores acerca de que el espacio podría terminar su ciclo. Actualmente, algunos jóvenes ya tienen planeado qué hacer, mientras otros deben buscar opciones.

Esteban Hidalgo: Sentimientos encontrados

Hace pocos días, Esteban Hidalgo consideró renunciar por "unos segundos". El dolor extremo en sus brazos a causa de una yendinitis aguda lo puso a pensar en esa posibilidad.

"Por un lado, estoy triste porque el formato me gustaba mucho: nos dio alegrías, amistades y experiencias. Pero también estoy contento porque sé que no voy a trasnochar por dolores ni tendré que recibir terapia todas las semanas ni inyecciones. Esta semana que pasó, yo me revolcaba por tanto dolor. El jueves anterior fue tanto que lloré y pensé por cinco segundos en renunciar; era mucha el dolor en los brazos", comentó.

Hidalgo contó que ahora se dedicará de lleno a su empresa de entretenimiento artístico Arte, fuego y producción. También continuará modelando y se enfocará en conquistar nuevos sueños.

"Seguiré mis estudios en Administración de Empresas y me enfocaré mucho en prepararme en conducción y locución: quiero volver a la tele pero con el énfasis de presentador", reveló.

Ariana Recinos: Sorpresa y pena

Ariana Recinos, con 18 años y la participante más joven del espacio, contó que, si bien había rumores del cierre, el anuncio la tomó por sorpresa.

"Aunque hace bastante escuchábamos cosas, nosotros seguíamos trabajando fuerte; nos gustaba. Ahora que termine el programa me concentraré en mis estudios de Nutrición", dijo Recinos, quien se mantuvo activa en el programa desde el estreno, el 29 de mayo.

Ariana, una de las chicas con más presencia en redes sociales, manifestó su interés de seguir en televisión o trabajar en modelaje.

"Aunque lamento mucho la noticia, hay algo que me tiene feliz: ahora podré volver a dedicarme al voleibol, hace mucho que no he podido entrenar. Con respecto a trabajos, por ahora no se me han presentado oportunidades, pero, si se me presentan, las tomaría en cuenta. Con esta experiencia, me di cuenta de que me gusta mucho modelar, estar en eventos y trabajar con niños", aseveró.

Recinos comentó que se lleva grandes amigos de esta experiencia. Contó que ella no sufrió ninguna lesión seria, pero sí padecía constantemente de recargas musculares.

Pamela Cusi: valiosa experiencia

"Los rumores estaban, pero nos confirmaron hasta ayer (25 de setiembre). Todos esperaban confirmación. Hace unos meses habían dicho que íbamos a estar hasta diciembre", contó la conocida modelo y atleta fitness Pamela Cusi, otra de las protagonistas de Guerreros.

Cusi era una de las fichas más recientes del programa. Tras dos meses y medio en competencia, reconoce que la experiencia "fue muy bonita".

"La parte física fue difícil. Tuve un esguince en el tobillo; me costó recuperarme. La verdad, uno empieza a conocerse más en la parte física, descubre de qué es capaz. Me demostré que uno puede lograr cosas si se las propone", agregó-

Cusi, madre de dos niños, dice que continuará dando clases y terapias físicas; además, se concentrará en culminar la tesis para graduarse como terapeuta.

"Si sale algo en el medio, pues con mucho gusto acepto, pero ahora no es algo que estoy buscando", afirmó.

Mattia Masanés: "Lo veía venir"

Las constantes lesiones en los equipos verde y rojo de Guerreros le dieron indicios al participante Mattia Masanés para que pensara que se avecinaba el final del espacio.

"Veía venir la noticia. Las lesiones pasaron a más; en mi caso, desarrollé una inflamación en los hombros; me estaba costando realizar las pruebas. Otros compañeros desarrollaron tendinitis. Don Gastón (Carrera), muy amablemente, habló con nosotros y nos preguntó si se podía hacer algo para bajar las lesiones, dijimos que no; él tomó la decisión de terminar, nos preguntó y estuvimos de acuerdo", explicó.

Masanés ha sido deportista toda su vida, por lo cual considera que el tipo de pruebas realizadas en Guerreros son para efectuarse una o dos veces por semana. "Las pruebas implican que se use el mismo músculo todos los días y eso no se puede".

Él tiene claro a qué se dedicará tras el cierre del programa. "William Mora (otro de los competidores) y yo desde el principio nos hicimos muy amigos, hace dos meses dijimos: si el programa acaba en diciembre, tenemos un público lindo que deberíamos mantener; entonces, creamos Moranes, canal de Youtube en el que contamos experiencias, hacemos bromas y retos con la intención de que la gente nos conozca más a fondo. La idea es convertirnos en youtubers", comentó.

Además, el modelo se concentrará en buscar nuevos contratos laborales y próximamente inaugurará una tienda virtual (Brothers Company) en sociedad con su hermano.