Mattia Masanés lucha con su fuerza italiana en 'Guerreros' de Repretel

Cuando las competencias de alto impacto de Guerreros estan por empezar, los ojos verdes de Mattía Masanés se asemejan a los de un cauteloso y determinado felino que acecha a su presa. Su único interés es que gracias a su desempeño el equipo rojo –que integra– resulte ganador.

"Me ha encantado Guerreros. Al principio, la primera semana, no podía moverme, pero ya estamos 'agarrando el toque' y disfrutando más. Yo puedo ser divertido, pero en el momento en el que empiezan las pruebas me centro en tocar el botón que está después de la rampa (en ese momento supera la prueba). Me considero muy centrado y dedicado al deporte: me gusta demostrar de lo que estoy hecho", dijo.

LEA: 'Guerreros': El coraje de 12 atletas llegó a la televisión costarricense

Con 1,78 m de altura y 63 kilos de peso, Mattía es uno de los guerreros más veloces.

"Me gusta ser ágil, me encanta demostrar que no se necesita tener un cuerpo fornido para salir bien en los juegos. Yo soy uno de los que pasa desde las 3 p. m. practicando y no me voy hasta que no supere cada uno de los obstáculos. En el equipo rojo nos ha ido muy bien. Somos muy unidos y nos apoyamos en todo", aseguró.

Personal

Mattía Masanés es el integrante más joven de Guerreros, pues tiene 20 años.

LEA: Kimberly Soto, la participante de 'Guerreros' que perdió 42 kilos

El grupo sanguíneo de este vecino de Escazú está conformado por sangre italiana por parte de su mamá y chilena de su padre. Mattía tiene un hermano menor; luego del fallecimiento de su papá, dice que se convirtió en "un hombre más fuerte".

"Mi mamá (Francesca Bolli), al ser italiana, me enseña muchos valores, como la constancia y la responsabilidad. Pero considero que mucha de mi fuerza viene desde el interior, luego de la muerte de mi papá tuve que madurar mucho", aseguró el aficionado a las artes marciales mixtas.

LE PUEDE INTERESAR: Johanna Solano motivó a su hermano, Sergio, a competir en 'Guerreros'

Mattía vive con su hermano y mamá, quien se dedica a los bienes raíces. Actualmente él estudia Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, y su aspiración es tener su propio negocio, y quizá, incursionar en el campo del diseño de ropa.

Mattía también se dedica al modelaje, mas lo ve como un oficio fortuito, ya que su verdadera pasión es su carrera profesional. "Soy modelo de la agecia High Select Models Costa Rica, ya voy a cumplir dos años de estar con ellos. El modelaje lo veo como un extra, mi prioridad por ahora es terminar carrera. En un tiempo me gustaría ir a Estados Unidos y realizar una maestría en mercadeo", aseguró.

Dice que constantemente viaja a Italia, donde tiene a todos sus familiares, y que en Costa Rica cuenta solamente con "familia postiza". De Italia tiene la mitad de su sangre, el idioma y el gusto por la gastronomía en general.

"Me gusta mucho comer. Yo cocino lo que sea, me gusta improvisar en la cocina. Yo me mantengo delgado a puro metabolismo", dijo entre risas.

Mattía está brillando a través de la pantalla y dice que la experiencia de estar en televisión es una que quiere que perdure. "Antes había hecho un par de comerciales como extra. Me gusta mucho la televisión, si Dios quiere me gustaría continuar en Guerreros, me encanta este programa", aseguró.