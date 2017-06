Johanna Solano motivó a su hermano, Sergio, a competir en 'Guerreros'

Las últimas dos noches los televidentes han descubierto a Sergio Solano, un muchacho que destaca por su simpática personalidad y lucha en Guerreros, nuevo programa de competencias atléticas de Repretel (canal 11). El joven triatlonista por poco no forma parte del elenco integrado por atletas pues temió a las críticas que podría recibir.

Solano le contó a Viva que Guerreros es un programa de gran exigencia que requiere gran esfuerzo de brazos. Como la fortaleza del joven de 29 años es el triatlonismo, él pensaba que las pruebas que requirieran este tipo de fuerza se le dificultarían.

"Pensé lo de las críticas porque el programa es de mucho esfuerzo físico y en mi deporte mis brazos no son tan fuertes como los de otros compañeros. Pensaba un poco en lo que dirían las personas si no me iba tan bien en las pruebas de brazos...", contó.

Sergio es el hermano mayor de Johanna Solano, Miss Costa Rica 2011; también es quien transmitió a la presentadora de televisión la pasión por el triatlón. Después de su reinado, Solano se lanzó a la televisión mexicana y promueve el ejercicio en sus redes sociales.

Solano, estudiante de periodismo, contó que su relación con su hermana es "excelente", y que fue Johanna quien motivó a su hermano a participar en Guerreros.

"Ella tiene experiencia en tele. Fue a la primera persona a la que le comenté. Le pregunté y ella me dijo que el formato estaba muy bien y que lo aceptara, que siempre iban a haber críticas buenas y malas. Pienso que Guerreros es una buena oportunidad, (y que) uno recibe el cariño de la gente", contó.

Entre risas, Sergio contó que el apoyo mutuo entre él y su hermana es incondicional. "Como los dos practicamos triatlón, nos apoyamos mucho y a veces hasta nos 'picamos'", dijo.

Ya con el programa al aire, Solano descubrió que su decisión de ingresar "fue la mejor". "El formato ha superado mis expectativas. Aunque sea duro me gusta que sea tan exigente, todo es un crecimiento y voy a dar lo mejor de mi esfuerzo", aseguró.

Solano está muy a gusto con que en el programa se fusionen tantas disciplinas deportivas. "Yo mido 1,75 m y peso 64 kilos. No soy tan fornido como mis compañeros. Yo soy delgado porque practico triatlón. Me gusta que todos practiquemos disciplinas definidas", dijo.

Desde hace varios años Sergio es dueño de Costa Rica Pro, una empresa que cubre eventos deportivos, prepara atletas para competencias y que además, cuenta con una línea de ropa deportiva.

La creación de su negocio tiene relación directa con su pasión por el triatlón, disciplina que empezó a practicar cuando se recuperó de un accidente en motocicleta.

"Estoy metido de lleno en este negocio. Al inicio todo empezó como un pasatiempo, pero ahora, junto con Guerreros es mi trabajo formal", contó.