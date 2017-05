Enrique Sánchez, el tico que editó 'The Walking Dead'

Enrique Sánchez vio todo lo que los seguidores de The Walking Dead no pudieron observar en las temporadas seis y siete. El costarricense editó los capítulos de estas secuelas y tuvo la misión de sintetizar todo el material que implica la grabación de un solo episodio.

"Para un episodio de televisión en la producción se pueden grabar 30 horas de video, las escenas se graban varias veces desde muchos ángulos diferentes con varias cámaras a la vez: mi trabajo implica ver todas esas 30 horas de video en mi programa de edición por computadora y crear y completar una historia entretenida que no puede ser de más de 43 minutos", detalló.

Sánchez, quien vive en Estados Unidos desde los tres años, contó que como seguidor de la famosa serie siempre tuvo interés de participar en ella; a partir de mayo del 2015 trabajó como editor asistente en posproducción, y desde hace ocho años es editor profesional de televisión y películas en Hollywood.

"Los trabajos en Hollywood son muy competitivos y solo se logra trabajar en proyectos si conoces a alguien que confíe en tu talento y que te pueda recomendar. Yo desde que empecé a trabajar he tratado de hacer el mejor esfuerzo que puedo y mantener una reputación buena con mis compañeros y productores de televisión y películas", comentó.

Su trabajo como editor de The Walking Dead significó una responsabilidad de mucha exigencia, pero que también le da oportunidades para "hacer la magia" que se ve en pantalla.

"Yo soy responsable de ver todas las tomas y escenas que se graban de un episodio de televisión, yo soy el primero que ve lo que se grabó y empiezo a juntar todo para que sea una historia buena para la audiencia.

"Después de que se completan las escenas, yo le agrego la música y efectos de sonidos para complementar las imágenes que están pasando en la pantalla. Luego trabajo con el director y los productores para refinar y completar el episodio. Ser editor es ser un artista en un campo bien creativo con muchas posibilidades y es bien gratificante", explicó.

Además de realizar un sueño como fan, para Enrique su participación en la posproducción de la serie de apocalipsis zombie fue una gran experiencia a nivel profesional.

"Para mí fue un gran honor poder ser editor en la serie porque nunca creí que iba a trabajar en el show. También esto es muy grande para mi carrera porque es el show más visto de la televisión y es muy bueno tenerlo en mi currículum para poder trabajar en más proyectos de alta calidad en el futuro. Como editor, mi nombre salió en los repartos de créditos al principio del show y fue visto por millones de personas en todo el mundo, fue un sueño realizado", admite.

Experiencia. Antes de ingresar al equipo de The Walking Dead, Enrique trabajó para ABC Studios. Desde sus inicios y hasta la fecha ha participado en nueve series de televisión, entre ellas Fear The Walking Dead y Halt and Catch, producidas por AMC Studios, compañía productora de The Walking Dead.

"He trabajado en seis películas, incluyendo Teenage Mutant Ninja Turtles que fue producida por Michael Bay y una película que se llama I Am Michael que fue protagonizado por James Franco. También he trabajado en otros tipos de proyectos como videos de música que se han visto en MTV y otras películas cortas transmitidas por Internet".

Sánchez no integra el equipo de la octava temporada de la serie mundial; en este momento está contratado para trabajar en la cuarta y última entrega del show Halt and Catch Fire.











Comparta este artículo Entretenimiento Enrique Sánchez, el tico que editó 'The Walking Dead' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Enrique Sánchez, el tico que editó 'The Walking Dead' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.