Choché, Keyla y Yiyo: la atrevida apuesta del 7

Yiyo Alfaro y Choché Romano ahora le hablan a las señoras. El popular dúo de comedia y su amiga, Keyla Sánchez, son los rostros de la revista de variedades ¡Qué buena tarde! , de Teletica (canal 7).

Ellos, consolidados tras una década de entretener al público joven (segmento en el que se cotizan como influencers), son los nuevos encargados de tocarle la puerta a las amas de casa, audiencia consentida para la televisora de La Sabana.

Teletica tradicionalmente ha echado mano de figuras de un perfil más conservador en producciones anteriores. Su apuesta para ¡Qué buena tarde! no solo es inédita, sino atrevida.

La productora del nuevo producto de Teletica Formatos, Vivian Peraza, resaltó que la movida responde a una búsqueda de acercarse más al público.

“Queríamos esa cercanía para escuchar más a la gente, ver lo que quieren y lo que los mueve. Lo que la gente quiere es sano entretenimiento, reír, pasar un rato en familia. Este tipo de formatos viene a unir a la familia y a dar espacio de sano entretenimiento”.

LEA: '¡Qué buena tarde!', nuevo programa de Teletica, se estrenará el 14 de agosto

Desde la segunda temporada de Tu cara me suena , en la cual participó con éxito Choché Romano, se mantuvieron conversaciones para encontrar el modo de integrarlo a él y a Yiyo a la parrilla de Teletica. Y de esas pláticas nació la nueva revista.

“Quedamos encantados con el proyecto. Ya Yiyo y Choché tienen tres meses en planilla del canal. Son productores de contenido bajo una guía del canal. Yo asumí el reto de agarrarlos y ser la productora del espacio. El contenido viene de ellos pero siempre les modificamos algunas cosillas para que se adapten al formato; encontrar el para qué, tener una perspectiva de lo que se hace”, dijo Peraza.

Sobre la aceptación del público, Vivian Peraza menciona que ha sido un proceso bastante positivo.

“Hemos hecho varios focus group y ellos son los mismos de siempre. Como tienen mamás que son señoras eso ha sido muy bonito durante este proceso. Ellos son muchachos de buenos sentimientos y agradables. Las señoras gozan con ellos. No se trata de cambiarlos, ellos ya han tenido un proceso de maduración, los golpes se los han llevado. Llegan con una edad muy bonita y saben lo que tienen que hacer. Están en una etapa donde se es más maduro”.

La clave de la conquista. Ser calificados como “irreverentes” es algo con lo que José Miguel Yiyo Alfaro y Bernardo Choché Romano no se identifican. Atrás quedaron aquellas ácidas bromas con las que los muchachos se dieron a conocer hace varios años en VM (VM Latino).

Más de una década después el dúo emprenderá, junto con su amiga Keyla Sánchez, este 14 de agosto una faceta en la que aseguran viven un momento de madurez. Yiyo y Choché, además de ser presentadores del nuevo producto de Teletica Formatos ¡Qué buena tarde!, son productores de contenido de esa revista de variedades.

Ambos se estrenan en el “tercer piso” (Yiyo cumplió 31 años y Choché 30) y aseguran que este es el momento justo para conquistar un nuevo público.

Actualmente ellos cuentan con el programa Show de huevos (XperTV), espacio para jóvenes en el que se abordan temáticas familiares. Ahora con ¡Qué buena tarde! tienen la misión de acercarse a las amas de casa.

Advierten que si bien el programa se dirige a las mamás, es apto para todos en la casa. Los adolescentes y jóvenes, para los que los presentadores resultan viejos conocidos, podrán sentarse junto a sus madres a disfrutar del espacio.

Alfaro y Romano defienden sobre todo que iniciarán una nueva etapa, mas recalcan que su esencia se mantendrá intacta.

“Nos fuimos comportando conforme a las edades que teníamos. Los 18 años los vivimos en VM Latino, los 20 en Canal 9 y ahora los 30 en Teletica. Siento que esta es una de las etapas que más vamos a disfrutar”, dijo Choché.

“Somos muy naturales y es el éxito que nos da que la gente nos vea como a uno más de la familia. Somos muy normales; si me equivoco ahí mismo me voy a reír mucho. El programa se presta para que nada colapse si se quema una luz, o si no abre el micrófono”, contó Yiyo Alfaro.

Además, Choché agregó que cautivar a este nuevo público se tornará en una agradable tarea. “Las señoras nos han visto como cercanos. Si nos hemos equivocado ellas han sido muy misericordiosas. En las señoras vemos reflejadas a nuestras mamás, mujeres trabajadoras, que velan porque todo este bien en la casa. Queremos crear momentos de conversación con ellas”.

Yiyo respalda a su compañero de proyectos: “Acercarnos será muy fácil. Nosotros tenemos ‘mamitis’; siempre estamos cerca de nuestras mamás, quienes son mujeres trabajadoras a las que les gusta divertirse. Sabemos que a las señoras les gusta lo dinámico y lleno de diversión. Lo más fácil para nosotros será pensar: ¿mi mamá vería este programa, le gustaría concursar en esta sección?”.

Y agrega: “el público de las señoras lo tenemos trabajado”.

“Muchas de ellas se han enganchado con nosotros porque sus hijos nos han visto antes y a ellas les ha gustado lo que hacemos. Nosotros recibimos mensajes de señoras hablando de que sus hijos nos ven. Venimos a llenar la necesidad de las tardes de un programa divertido.

“El programa no se va a parecer nunca al del otro día. Vamos a tener invitados, secciones: les prometemos mucha cocina. La gente nos va a ayudar a cocinar desde la casa. Va a ser un programa de temas, de discusión. Las vamos a poner a debatir”, agregó Alfaro.

Los tres amigos. El grupo de presentadores tendrá influencia femenina. Keyla Sánchez, la locutora y estudiante de Derecho aportará su gracia y agudez a ¡Qué buena tarde!

Sánchez, de 25 años, amalgama conocimientos propios de su edad y de la época, con las más tradicionales enseñanzas de su mamá.

“He sido una mujer tranquila, de familia, enfocada en familia y trabajo. Desde que nació mi hijo he tenido muy claras mis prioridades. Me gusta asumir este reto porque es un público diferente. Me siento identificada porque Keyla es una ama de casa, que hace la cena, limpia la casa, ve consejos de cómo quitar manchas, me he sentido muy identificada con las mamás. La familia nos va retribuir con consejos y conocimientos”, dijo Sánchez, madre de Thiago Hernández, de tres años.

Como estudiante y trabajadora, Keyla considera que el trabajo del hogar no es algo que vea como “una obligación” sino como un “disfrute”.

“Yo soy muy a la antigua: a mi hijo siempre le tenía su sopita, su jugo natural, he sido muy a lo de antes. A como me gusta la cocina y amo ser mamá también me gusta la moda. Me gusta el tema de los videojuegos. En el programa habrá secciones en las que vamos a aportar muchísimo”, dijo.

Keyla, Yiyo y Choché trabajan juntos en el Circo OK de OK Radio 105.5 FM. Hace un lustro también fueron compañeros de El garaje en canal 9, donde Romano era el productor y Sánchez y Alfaro presentaban.

“Nos llevamos súper bien. Hemos estado en fases muy distintas a estas. Tenemos mucha confianza, el cariño que existe entre nosotros es grande. Los televidentes conocerán tres personalidades distintas que se complementan. Queremos que la gente la pase bien. Yo soy hija única y ellos son como mis hermanos”, sentenció Keyla.