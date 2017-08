. Especial 70 aniversario: Rostros invictos de la televisión

Mario Segura: nuevo director de Notiseis, tituló La Nación en marzo de 1981. Inés Sánchez de Revuelta: dos décadas en los hogares costarricenses , se publicó en febrero de 1985. Gorgojo graba casete ,informó un artículo en diciembre de 1991. Y así, sucesivamente – La Nación le ha dado relevancia a la fuente de televisión y a sus figuras desde hace décadas, tal como ocurre hasta el día de hoy.

Muchos de los personajes que acá aparecen son del conocimiento de las generaciones actuales; otros quedaron fuera de foco porque se retiraron o fallecieron décadas atrás. Sin embargo, los padres de las generaciones más recientes se han encargado de contarnos que hubo un gran antes, justo el que hoy sacamos de los archivos históricos de La Nación.

Los millennials, por ejemplo, ubicamos a Mario Segura en Teletica Deportes casi como un asunto orgánico, pues lleva ya 32 años en el canal del trencito.

Por eso resulta toda una revelación que, en 1981, Segura se estrenó nada menos que como director del noticiario Notiseis, de canal 6. Un par de años antes había sido subdirector de la revista matutina Hoy mismo del mismo canal. En ese espacio trabajó junto a don Guido Fernández, a quien conoció cuando fue periodista de La Nación (1975- 1978).

Además, Segura fue uno de los redactores fundadores del Semanario Universidad, donde trabajó hasta que un buen día Fernández, quien ya trabajaba en canal 6, le hizo una tentadora propuesta.

“Él llegó a preguntarme si estaba dispuesto a trabajar con él en televisión. La emoción fue tan grande que le dije: mi querido jefe yo trabajo a la par suya donde usted quiera llevarme. Para mí marcó radicalmente una nueva historia en mi carrera. Siempre quise trabajar en la televisión, pedí permiso sin goce de sueldo en la Universidad, me lo dieron por un año pero desde ese momento mi jefe, el entonces rector Dr. Fernando Durán, me confesó que veía en mis ojos que me iba para no volver. Y así fue”, recordó Segura.

En 1983, recibió una oferta para trabajar en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde permaneció cuatro años. Desde el 86 y hasta el 88 alternó su labor institucional con la presentación de un resumen deportivo semanal en Teletica. En 1988 Mario Segura se incorporó formalmente al equipo del 7.

“Soy el único de los presentadores de televisión vigente con 32 años ininterrumpidos de salir en cámaras en este país”, dijo Segura con su habitual serenidad, y con un dejo de orgullo bien ganado.

Fiel y saludable

La extrovertida Jill Paer, celebra justamente en el mes de agosto el aniversario del programa Qué rico , espacio de cocina saludable del que ha estado al frente desde hace 31 años. Mientras atendía nuestra conversación telefónica, se escuchaba cómo Paer pasaba páginas. Según nos contó, revisaba su álbum de recuerdos en los que aparecían muchos artículos de periódico, la mayoría de La Nación .

“Por supuesto que recuerdo las entrevistas. También recuerdo que en La Nación pagábamos anuncios de especiales navideños que hacíamos en Qué rico , siempre era una página completa. Yo estaba pensando que ustedes nos ayudan mucho, siempre nos han difundido la información. Yo creo que la misma Nación escribe sobre sí misma, pero los programas como nosotros deberían de sacar homenajes a La Nación : en mi caso estoy muy agradecida. El trato a lo largo de estos 31 años ha sido muy bueno, me encanta que me llamen”, contó Paer, quien asegura que ella junto a su padre, el psicólogo clínico, William Paer, atesoran recortes de todas sus publicaciones. “Mi papá y yo queríamos una bitácora de nuestra vida a través de los ojos de la prensa”, expresó.

El programa Qué rico se ha transmitido por los canales 13, 19, 6 y actualmente en Xpertv canal 33 con repeticiones en canal 7.

Permanencia dorada

En la nota de 1985 –mencionada al principio– se hablaba de Inés Sánchez, la dama que en ese entonces sumaba 22 años de permanecer en la tele. En esa entrevista doña Inés externó su deseo de empezar a compartir temas de tecnología, empezando con el uso de las computadoras. Hoy en Teleclub , transmitido por Xpertv canal 33, de lunes a viernes, se le ve utilizando tabletas y otros aparatos tecnológicos a la perfección.

Por mucho tiempo, Sánchez de Revuelta apareció en el desaparecido espacio Las estrellas se reúnen , junto a Santiago Ferrando, lo que consolidó aún más su permanencia en la pantalla chica.

A través de una breve llamada telefónica, Sánchez aseguró recordar los múltiples artículos que le hicieron en La Nación ; con un especial cariño rememoró el reportaje elaborado por los 50 años de Teleclub . Doña Inés dice no guardar recortes, ella prefiere atesorar el recuerdo en su privilegiada memoria. Con la voz risueña, exacta a como suena en televisión, doña Inés recalcó que este año celebró 54 años de programa, en los que por supuesto, continúa siendo la voz y la imagen de la revista dirigida a la mujer y su familia.

“Quiero aprovechar el espacio para decir que me siento agradecida con La Nación porque ha sido un medio muy serio con los trabajos que me ha hecho”.

La tía de todos

Su agradable presencia en tele llamaba la atención: una afable tía daba recetas y tips en las mañanas a aquellas mamás que la sintonizaban mientras iban realizando los quehaceres del hogar. Cocinando con Tía Florita ha sido presentado por Flora Sobrado de Echandi durante 43 años ininterrumpidos.

Durante todo este tiempo ha sido una de las figuras más emblemáticas, y hoy, a sus 90 años recuerda con afecto los múltiples artículos que ha protagonizado en La Nación .

“Me han hecho páginas enteras. La Nación siempre ha sido muy fina conmigo. Ha estado en todos los momentos de mi vida: en lo personal o cuando he tenido algún repunte. Tengo recortes desde cuando estaba soltera, ¡de hace casi 70 años! Tengo unos de cuando me comprometí y me casé, hay varios recuerdos de eso, están más que amarillos”, dijo.En la actualidad, la conocida Tía Florita graba sus programas todos los miércoles. Para ella estar en televisión “no es trabajo”.

“Cuando uno ama en lo que trabaja no es trabajo, entonces siempre me ha gustado mucho incursionar en todo lo que es la cocina y me ha absorbido tanto que sigo grabando mis programas de televisión”.

***

Huella perene

Muchos fueron esos personajes que marcaron con su talento, estilo y credibilidad al público costarricense. Las nuevas generaciones tuvimos el placer de ver en vida a algunos, de otros solamente conocemos lo que reportajes antiguos o Internet nos cuentan.

En el año 2000 empezó Sábado Feliz , para ese momento con 10 años, recuerdo nítidamente a aquel elegante presentador de cabellos blancos: Luis Fernando Crespi. Siendo una niña admiraba aquella presencia y su pausada pero potente voz. Por exactos 10 meses pude ver al agradable señor presentando las secciones familiares del programa. En junio del 2001 falleció.

Gracias a este recuento pude conocer más allá de Crespi. Una recopilación de notas publicadas hace muchos años por La Nación dejaron patente la relevancia de esta gran figura de la televisión criolla.

Con su tradicional saludo “¡Qué tal familia!”, Crespi ingresó al mundo de la televisión en 1985 en Hoy a las 9 , transmitido por canal 4. En el 86 se unió a Súper Fabulosos . Para el 92 tuvo el espacio de entrevistas Personajes transmitido por canal 6. Durante su carrera aprovechó también para mostrarle al público otro de sus talentos: el canto.

Un abogado en tele

En los años 80, la presencia de Rodrigo Fournier fue de las más agradecidas por el público. Antes de estar involucrado con la televisión ejerció como abogado y hasta estudió dos años medicina.

Su quehacer probó que el periodismo fue su pasión. Uno de sus actos más memorables fue cuando en 1979, durante su ejercicio como periodista, “se coló” en una reunión (en México) en la que estaban cancilleres de la región durante la primer visita de Juan Pablo II a Latinoamérica. Así lo recordó La Nación en su publicación de 1984, a propósito del premio Pío Víquez que había obtenido don Rodrigo.

Su idilio con la comunicación se inició cuando Francisco Pagés lo introdujo en el mundo de la locución en Radio La voz de América. Fungió en distintos medios radiales.

Años más tarde se convertiría en uno de los favoritos de la tevé cuando fue director del telenoticiero Hoy en el 6. Más tarde, marcaría toda una época como director de Telenoticias .

Además, Fournier estuvo al frente del programa de canal 2 En contacto directo . En 1993 este diario informó sobre el fallecimiento de la respetable figura televisiva.

Estilo propio

Gorgojo graba casete , informó La Nación en 1991. En ese entonces el humorista Adolfo Gorgojo Montero ofrecía a su público su humor con un poco de ritmo, aportado por su peculiar y famoso grupo Llamarada.

Gorgojo trabajó en imprentas y hasta se graduó como técnico en motores de aviación, sin embargo, la vida lo llevó por otro camino. En 1982 fundó junto a dos amigos y un hermano Llamarada, agrupación en la que, tocando con tarros y baldes, le ponían un poco de ritmo al humor de Gorgojo. En los 80 ingresó a la televisión: en El fogón de doña Chinda le dieron un papel, con el que empezó a contagiar al público con sus carcajadas. En 1993 llegó hasta canal 38 con su programa Sigamos bailando . Para mediados de los 90, este diario daba cuenta de que Montero presentaría la sección de sketches en el espacio de canal 4 Club Millonario .

Su humor hizo que las opiniones se dividieran entre la audiencia; empero, Gorgojo es sin duda una de las figuras que han dejado huella en la tele costarricense.

Humorista del pueblo

Cuando a los 14 años Carmen Granados perdió a sus papás tuvo que envalentonarse y salir adelante por ella y por los hermanitos menores. Cercana a cumplir los 15, tuvo su primer contacto con la radio: empezó cantando en la emisora Nueva Alma Tica.

Con la creación de sus personajes, poco a poco Granados se fue acercando al oyente y. conforme crecía en edad, también lo hacía en arte. La creadora de Rafela, Doña Vina , Prematura y Doña Chonda, desarrolló su carrera principalmente en la radio, sin embargo, aprovechó las muy buenas oportunidades que tuvo para deleitar a su público en la televisón. Carmen fue protagonista de varios anuncios comerciales y fue invitada permanente en distintos espacios y especiales televisivos. A inicios de los 70, este diario publicaba perfiles de la versátil Carmen Granados, quien ya tenía un sólido expediente periodístico por cuenta de su entrañable talento.

En 1983 se publicó una entrevista en la que Granados hablaba del “mensaje subliminal” que transmitía a través de su humor. Aunque el oyente no lo percibiera al instante, ella hablaba de la importancia de tener una vida sana, libre de vicios, especialmente del alcohol.

Con su inteligencia y talento para improvisar, Carmencita se ganó un valioso lugar en el recuerdo colectivo, al igual que los demás personajes de este recuento.