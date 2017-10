El punk tomará el Club Peppers este domingo

Los amantes del punk tienen un cita imperdible este domingo en el Club Peppers. Tres bandas internacionales y el conjunto tico Billy The Kid darán un repaso de lo mejor su repertorio para explotar los decibeles en el bar ubicado en Curridabat.

Para la tercera edición del Festival Skate Punk, Under Concerts de Colombia se las ingenió para traer a una de las bandas favoritas del público costarricense: Face to Face.

Esta será la tercera visita del grupo californiano, que es reconocido por canciones como Blind y Won't Face Down. Ya se presentó en diciembre del 2012 y en noviembre del 2015, ambas presentaciones estuvieron a la altura de las circunstancias.

De hecho el líder del cuarteto, Trevor Keith, ha reconocido en varias ocasiones la incomparable energía del público tico en los conciertos.

El grupo está tocando en latinoamérica desde el 5 de octubre y su ruta ha comprendido Brasil, Perú, Argentina, Chile y Costa Rica será la última parada de la banda compuesta por Keith.,Scott Shiflett, Dennis Hill y Danny Thompson.

Face to Face compartirá escenario con sus coterráneos Much the Same, este cuarteto es también uno de la vieja guardia del skate punk. La banda encabezada por Chris Gunner Gunner McGrath es reconocida por su disco Quitters Never Wins, el cual salió a la venta en el 2003.

A la alineación también se sumará la agrupación del oeste de Australia, The Decline. Este conjunto es recordado por su música contestataria que se puede ver reflejadas álbumes como The Resister y Are you Gonna Eat That.

Eso sí, también se presentará la banda nacional Billy The Kid. Los banda hardcore tica se prepara para viajar a Alemania, Hungría y República Checa próximamente. Por el momento el grupo tico tiene tres discos. Gorilla (2015), Jonestown (2010) y Esta ciudad arderá (2008), además, la banda anunció que se encuentra trabajando en su cuarto disco.

Los boletos están a la venta en la tienda Mercado Negro, San José (50 m oeste del Tribunal Supremo de Elecciones), por ¢28.000. La organización también vende un boleto de ¢40.000 que incluye entrada a este concierto y al de Strung Out, que se presentará el 1° de diciembre.