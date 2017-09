Listos para el mosh: calendario de los próximos conciertos punk en Costa Rica

La ansiedad que se siente antes de que llegue un concierto es cruel, pero qué bien sabe ver el calendario y recordar que, en lo que resta del año, las oportunidades para sentirla sobrarán.

Durante el último cuatrimestre del año nos visitarán ocho bandas de punk rock extanjeras que nos harán sentir esa ansiedad; desde los grupos más nuevos –como Millones de Colores– hasta las leyendas vivientes –Bad Religion–.

Esta guía de conciertos dejaremos claro que, después de las visitas de Rise Against y Satanic Surfers, aún quedan muchas fechas importantes en el calendario del punk rock , ocho fechas en las que se sentirá esa ansiedad por un rato y luego la calidez y efervescencia del mosh . No es queja, todo lo contrario.

Ulträmar. La plataforma La Burbujita se aventuró a darles casa a los mexicanos de Ulträmar con motivo de su gira centroamericana. El grupo se presentará la noche del sábado 9 de setiembre en el Pub Rock (Los Yoses), para promocionar su nuevo álbum El olvido .

Como teloneros estarán los nacionales A Merced, Ascenso y Golpe Bajo. Los boletos costará ¢3.000 y se podrán adquirir el día de la actividad.

Good Riddance. Otra novedad será la primera visita de Good Riddance a Costa Rica, organizada por la productora Stand Up para el 29 de setiembre. El grupo vendrá con su alineación original: Russ Rankin en la voz, Luke Pabich en la guitarra, Chuck Platt en el bajo y Sean Sellers en la batería.

Los ocho álbumes de estudio que ha publicado el grupo nutrirán su presentación en El Steinvorth en San José (150 m al norte del Banco Popular). Las entradas ese pueden adquirir en yapp.cr por ¢19.000.

Los acompañarán en el escenario el grupo tico Carrusel, quienes a finales de octubre representarán al país en el afamado The Fest, festival de Gainesville, Florida.

Millones de Colores. El grupo peruano Millones de Colores vendrá a reclamar un espacio para la nueva ola de punk rock en español que va tomando fuerza en Latinoamérica.

Su primera presentación en el país será el viernes 6 de octubre en Amón Solar, San José (400 norte del Auto Mercado) y se harán acompañar de grupos locales como Crouch, M.I.N.D. y Nossara.

Los boletos costarán ¢4.000 y se venderán solamente el día de la actividad. El concierto es apto para todas las edades.

Face to Face y más. Para la tercera edición del Festival Skate Punk, Under Concerts de Colombia decidió traer a una de las bandas favoritas del público costarricense: Face to Face.

El grupo californiano visitará por tercera ocasión nuestro país para regocijo del público local y del mismísimo Trever Keith, líder del grupo, quien en otras visitas ha celebrado la energía del público tico.

Compartirán escenario con Much the Same (Chicago), The Decline (Australia) y Billy the Kid (Costa Rica).

El espectáculo será el 15 de octubre en Club Peppers, en Curridabat (contiguo a Pricesmart). Los boletos están a la venta en la tienda Mercado Negro, San José (50 oeste del Tribunal Supremo de Elecciones), por ¢28.000. La organización también vende un boleto de ¢40.000 que incluye entrada a este concierto y al de Strung Out.

Tigers Jaw. En su afán por traer talentos drescos del punk rock , la empresa Destiny Recordings presentará el debut en suelo tico de Tigers Jaw, banda originaria de Pennsylvania que mezcla influencias de pop punk , emo e indie .

Su primer concierto en suelo tico será el 27 de octubre en Amón Solar, San José (400 norte del Auto Mercado), un espacio que ha probado facilitar conciertos de punk con cercanía a los músicos y muy intensos en energía. De teloneros, se presentarán los grupos A Merced, La Versión Extendida de las Cosas y Los Waldners.

Los boletos están a la venta en Destiny Ink en Guadalupe, 1330 Café en San José (50 oeste del Tribunal Supremo de Elecciones y yapp.cr por ¢15.000.

Bad Religion. Las leyendas del punk rock Bad Religion visitarán el país por primera vez el próximo 3 de noviembre.

El Club Peppers en curridabat será el escenario de esta magnífica reunión de distitnas generaciones de punks con una de las bandas más influyentes del género.

El grupo californiano vendrá gracias a Black Line Productions en el marco de su gira 30 Years Live Tour, que celebra tres décadas de mosh increíbles.

Los boletos ya se pueden adquirir en Tiendas Insomnio (San Pedro, Heredia, City Mall de Alajuela y San José), Tattoo Blackline en Tibás, Librería Rojas (Mercado Central de Cartago) y la tienda In Extremo (San Ramón).

Las entradas cuestan ¢26.000 en localidad general y ¢36.000 en vip (frente a tarima y con acceso a los balcones de Club Peppers). Será una presentación inolvidable.

Strung Out. El 1.° de diciembre, Strung Out regresará a Costa Rica para su cuarta visita al país, show que promete la interpretación de sus clásicos y temas del disco corto Black Out the Sky.

Esta presentación será el plato fuerte del último Festival Skate Punk del año, a celebrarse en Club Peppers, Curridabat. La banda californiana compartirá escenario con las bandas nacionales de Zima y Kalibre 38.

Los boletos están a la venta en Mercado Negro, San José, por ¢16.000. La productora Under Concerts ha habilitado un combo: con un solo boleto de ¢40.000, se podrá asistir a este festival y a concierto con Face to Face.

Pulley. Si el calendario no cambia, la última visita del año será a cargo de Pulley, grupo formado por Scott Radinsky en 1994 junto con mimebros de Strung Out y Face to Face. La alineación ha cambiado, pero ahora Pulley vendrá con la misma energía de siempre y con nuevo material: presentarán en el país presentarán el álbum No Change in the Weather , publicado en noviembre del 2016.

La productora Stand Up adelantó que en la segunda visita de Pulley al país, Radinsky también interpreterá canciones de su primer grupo, Ten Foot Pole.

El concierto será el sábado 9 de diciembre en Amón Solar, en donde también se presentará el grupo nacional Adpatados.

Las entradas se compran vía yapp.cr por ¢19.000 o el día del concierto por ¢20.000.