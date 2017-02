¿Cuánto costará el Nintendo Switch en Costa Rica?

Las cajas de Nintendo Switch empiezan a adornar las ventanillas de los comercios de entretenimiento. Los más fiebres ya esperan con ansias que la máquina japonesa llegue al buzón de Aerocasillas, mientras los otros, como su servidor, sacamos hasta el último menudo del pantalón para juntar lo necesario para adquirir lo último de Miyamoto y compañía.

La Nación consultó a nueve comercios que traerán el Nintendo Switch y lo pondrán a disposición de los clientes a partir del viernes 3 de marzo, fecha del estreno mundial. El precio final ondula entre ¢280.000 por solo la consola y ¢320.000 si el paquete incluye el videojuego insignia The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

El precio final de la máquina en Costa Rica prácticamente duplica al de las tiendas en Estados Unidos. Esto se debe al impuesto del 55% que se aplica a cada máquina de videojuegos (Nintendo, PlayStation y Xbox) que ingrese al país.

A lo anterior se le debe sumar un impuesto de un 29% por la entrada del cartucho que contiene el videojuego, además al precio final se le tiene que agregar el porcentaje de ganancia que depende de cada tienda.

El Nintendo Switch se vende en Estados Unidos a ($300) ¢169.000.

Algunas tiendas como Vértigo se las ingenian para atraer la atención de los gamers más fiebres. Vértigo obsequiará un muñeco Amiibo si la máquina se compra en preventa.

El encargado de ventas de la tienda, Carlos Jiménez, comentó que la preventa está casi agotada y espera que haya mucho movimiento el viernes en todas las sucursales de la tienda de entretenimiento.

Características

El Switch es la sétima consola de la dinastía de Nintendo, que inició en 1985 y será la sucesora del Wii U. La compañía japonesa apostó esta vez por un híbrido entre un aparato hogareño y uno portátil.

Esto quiere decir que la experiencia del videojuego no terminará en la casa, sino que el jugador podrá llevar sus aventuras cuando esté de viaje.

La batería durará de dos a seis horas y se podrá recargar con un cargador auxiliar.

Los videojuegos que saldrán junto a la consola serán: Bomberman R, 1-2 Switch, Just Dance 2017, Minecraft, Skylanders Imaginators y por supuesto la nueva aventura de Zelda.

Tiendas consultadas

El precio está en colones y el "0" significa que el comercio no vende la consola por separado.











