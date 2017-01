Nintendo vuelve a la carga, conozca todo lo que debe saber antes de comprar el Nintendo Switch

Lo último en videojuegos

Nintendo mostró todo su arsenal para preparar el lanzamiento de su próxima consola, el Nintendo Switch, que llegará al mercado el 3 de marzo a un precio de $300 (¢165.000).

Con títulos icónicos de la franquicia como el nuevo Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of The Wild y Bomberman, la compañía japonesa mostró los pasos que seguirá durante un año clave para volver a competir en el volátil mercado de consolas.

El Nintendo Switch será un híbrido entre un aparato hogareño y uno portátil. Esto quiere decir que la experiencia del videojuego no terminará en la casa, sino que el jugador podrá continuar sus aventuras cuando esté de viaje.

¿Cómo funciona?

El Nintendo Switch se podrá utilizar de tres maneras: Como una consola normal conectada a un televisor, como un aparato portátil similar a los Game Boy de antaño y además los controles tienen sensores de movimiento por lo que también funciona como un Wii.

El Switch cuenta con una pantalla táctil integrada de 6 pulgadas que proyecta una resolución de 720 píxeles, similar a un Iphone 6 plus. Cuando la pantalla está conectada al televisor puede proyectar una resolución de 1080 píxeles. La unidad tendrá una memora SD de 32 Gigabytes, con posibilidad de ampliarse.

La batería integrada de la tableta durará entre dos a seis, el tiempro dependerá del juego, y se podrá recargar con un cargador auxiliar.

El paquete del Nintendo Switch incluirá, la tableta, el núcleo y el control despegable con sus respectivas pulseras de seguridad. El control convencional se venderá por aparte y costará $70 (¢38.000).

En el tercer trimestre de 2017, los servicios online de Nintendo requerirán de una suscripción, un servicio similar a Netflix, PlayStation Plus y Xbox Live, aún no se ha anunciado el precio.

Este servicio le permitirá al usuario descargar juegos clásicos de NES, Super Nintendo, y títulos creados en exclusiva para el servicio online del Nintendo Switch, que se añadirán cada mes. Además, se le obsequiara al suscriptor un videojuego mensual.

Nintendo enfatizó que esta vez no tendrá bloqueo por región, por lo que tanto el hardware como el software se podrán usar en cualquier parte del mundo sin ninguna restricción.

Un amplio catálogo de videojuegos

Nintendo enfatizó que los gamers no les va a quedar tiempo para probar todos los títulos que van a estar disponibles. En total hay 80 juegos en desarrollo para la consola.

El título más anticipado es Zelda Breath of The Wild, cuya presentación se robó el aliento de todos los espectadores que se desvelaron para ver la conferencia en vivo. La nueva aventura de Link estará disponible el 3 de marzo.

Otro título que se robó las miradas fue Super Mario Odyssey. Esta vez el fontanero rojo saldrá de Mushroom Kingdom para saltar a un mundo desconocido para él, al nuestro. El trailer muestra a Mario saltando por las calles de Nueva York en una amplia gama de niveles que se asemejan a Super Mario 64 (1996).

También se mostraron Mario Kart 8, Xenoblade 2, Bomberman y la secuela de Splatoon.

Nintendo ratificó el apoyo de larga lista de proveedores terceros (third party vendors) que están incluidos para desarrollar títulos para el Switch. Entre los más destacados está: Capcom (Resident Evil y Street Fighters) Ubisoft (Assassin's Creed y Watchdogs) Namco Bandai ( Dark Souls) y Bethesda (Elder Scrolls V: Skyrim).

Electronic Arts hizo las paces con Nintendo y reafirmó el apoyo que le dará a la consola Switch por lo que es de esperar la optimización del próximo juego de fútbol FIFA. Será una versión específica para la consola sobre la que darán detalles más adelante.

El anticipado revulsivo japonés

Con el estreno del Switch, Nintendo espera recuperar el protagonismo en un mercado que en la década de los 90 le pertenecía.

El Switch llega con el objetivo de recuperar lo que perdió Nintendo con su última consola, el Wii U, que salió con un precio de $300 el día de su lanzamiento, seis meses antes del estreno de sus competidoras en PlayStation 4 y el Xbox One.

La limitada potencia gráfica, la escasa oferta en títulos y el poco apoyo de desarrolladores independientes mermó el impulso de la predecesora del Wii. El Wii U fue la consola menos vendida de la dinastía de Nintendo y pasó desapercibida en las convenciones mundiales de videojuegos como la E3.

A finales de 2016, los japoneses dejaron de producir y vender el Nintendo Wii U.

El Switch es la primera consola que estrena "la gran N" bajo la guía del presidente Tatsumi Kimishima, quien asumió la presidencia de Nintendo, tras el deceso de Satoru Iwata , quien estuvo al mando por 12 años.

El mismo Kimishima se encargó de mostrar los nuevos pasos que dará la compañía de videojuegos, que se ha adaptado a los cambios en la industria. Por ejemplo, el año anterior incursionó por primera vez en el mercado de las plataformas móviles con Pokémon Go y Super Mario Run, además va a empezar a cobrar un servicio de suscripción, práctica recurrente en las casas competidoras, Sony y Microsoft.

