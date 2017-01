Los videojuegos más esperados del 2017

Digamos que usted se acaba de comprar una consola como un Xbox One o un PlayStation 4, o mejoró su PC con una nueva tarjeta de video. Felicidades.

Me imagino que ya desembolsó el FIFA o el PES, quizá tiene un Call of Duty o ya puso sus manos en la última entrega de Final Fantasy XV o The Last Guardian.

Todo muy bien, hay muchos títulos buenos en el mercado, pero el 2017 vendrá cargado de videojuegos interesantes que marcan el anticipado regreso de franquicias emblemáticas en la industria como Resident Evil, Zelda y Tekken.

También van a debutar sagas que no se han guardado nada en los adelantos como Nioh o For Honor. Y bueno, vuelve Red Dead Redemption (habrá que ahorrar).

A continuación le presentamos una lista de los algunos de los videojuegos más anticipados para el próximo año. ¡Qué empiece el ahorro!

'Resident Evil VII'

Lanzamiento: 24 de enero

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One y PC.

La franquicia de survival horror por excelencia regresa a sus raíces. El videojuego desarrollado por Capcom (Street Fighters y Megaman) dejó buenas sensaciones en las demostraciones al dejar de lado los tiroteos y la acción de los tres volúmenes anteriores. Esta entrega será en primera persona y la historia se desarrollará en los pasadizos estrechos de la mansión Becker, en los pantanos de Louisiana, al sur de Estados Unidos.

La realidad virtual marcará un antes y un después en los videojuegos de terror y Resident Evil está en la punta de lanza. Muchos de los que lo probaron el demo en el casco de realidad virtual de Sony no lo pudieron ni terminar por lo horripilante de las secuencias.

'Nioh'

Lanzamiento: 9 de febrero

Plataformas: PlayStation 4

Nioh se perfila como una de las obras más atrevidas y difíciles de este 2017. Mucha atención con este videojuego desarrollado por Team Ninja (Dead or Alive y Ninja Gaiden) y distribuido por Tecmo Koei. La historia se enfoca en un samurai que debe luchar contra demonios en el Japón Medieval envuelto en una guerra civil.

El sistema de juego es similar a títulos como Darks Souls, Salt and Sanctuary y Lords of The Fallen, tiene un multijugador único que pondrá a prueba la habilidad de los usuarios a lo largo de la partida. Los jugadores enfrentarán batallas sobrenaturales que demandarán habilidad, paciencia y estrategia.

'For Honor'

Lanzamiento: 14 de febrero

Plataformas: PC, PlayStation 4 y Xbox One

¿Tenían planes para el día de los enamorados? Ese mismo día es el estreno de la nueva franquicia de los estudios Ubisoft (Assassin's Creed, Splinter Cell y Valiant Hearts). ¿Quíen ganaría entre un vikingo, un samurai y un caballero medieval? Esta respuesta la tiene el videojuego For Honor, que combina a estas tres facciones a luchar cuerpo a cuerpo. Los adelantos prometen un título frenético que brilla por su multijugador y pantallas cooperativas.

Las demostraciones de este año dejaron un buen sabor. El combate es fluido, dinámico y toma en cuenta elementos básicos como el peso de las armas, la fatiga de los peleadores y la moral en el campo de batalla.

'Nier Automata'

Lanzamiento: 23 de febrero

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One y PC.

Nier Automated es uno de los títulos más anticipados por los usuarios de PlayStation 4. Este videojuego es desarrollado por el estudio Platinum (Bayonetta, Scalebound, Metal Gear Rising).

Este título continúa con la historia de Nier, que relata la invasión a la Tierra dirigida por una raza de máquinas. En un intento desesperado, la humanidad huye a la Luna y envía a un contingente de androides que deberán enfrentar a los conquistadores mecánicos y recuperar el planeta Tierra.

Este videojuego tiene características RPG y la acción se desarrolla desde una óptica de tercera persona. Es similar a títulos como Bayonetta o Devil May Cry. El desarrollo presentará batallas intensas y frenéticas en las que los androides acabarán con hordas de enemigos y jefes finales.

'Horizon Zero Dawn'

Lanzamiento: 28 de febrero

Plataformas: PlayStation 4

Esta nueva franquicia desarrollada por Guerrilla Studios (Killzone) se convirtió en el título insignia de la última consola de Sony, el PlayStation 4 Pro, por lo que podrán esperar gráficos en una resolución de 4K.

La historia de este videojuego ocurre mil años en el futuro. Un trágico accidente ha dejado a la humanidad en ruinas. Los humanos han vuelto literalmente a la edad de piedra y ya no son la especie dominante. La naturaleza ha reclamado gran parte del planeta a través de una especie de dinosaurios robots.

La protagonista es una mujer de la resistencia llamada Aloy, quien usará arcos y todo tipo de armas para luchar en contra de los animales mecánicos y así descubrir sus orígenes.

'Mass Effect Andromeda'

Lanzamiento: Primer trimestre del 2017

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC.

La cuarta entrega de la saga de Mass Effect desarrollada por Bioware ( Dragon Age, Knights of The Old Republic) se enfocará entre los hechos que ocurrieron entre el segundo y tercer capítulo de la épica espacial. El jugador tomará el rol de un colonizador de planetas que deberá buscar una nueva colonia para la humanidad.

En cada adelanto se mostraron elementos convencionales como investigaciones y recolecciones en mundo abierto, elmentos similares a The Witcher: The Wild Hunt o Shadow of Mordor.

'South Park: The Fractured But Whole'

Lanzamiento: Primer trimestre del 2017

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC.

El cuarteto más irreverente de los Estados Unidos regresará en una parodia de las películas de superhéroes que se desarrollará a través de un videojuego de rol o RPG. El sistema mantendrá los elementos de la primera entrega The Stick of Truth, que se estrenó en marzo del 2014.

Los chicos de South Park están en guerra y se disfrazarán de sus superhéroes favoritos para combatir el uno contra el otro, esperen fuertes referencias a películas como The Avengers: Civil War y Batman versus Superman.

'Tekken 7'

Lanzamiento: Primer trimestre del 2017

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC.

El 2016 marcó el regreso de la legendaria franquicia de peleas Street Fighter y en este le llegará el turno a Tekken. El videojuego desarrollado por Bandai Namco (Dark Souls, Armored Cores) es uno de los títulos más esperados por los gamers que disfrutan de las peleas.

'Zelda: Breath of The Wild'

Lanzamiento: Primer trimestre del 2017

Plataformas: Nintendo Switch

Esta es una de las razones para adquirir el Nintendo Switch apenas esté disponible. Mucho se ha especulado sobre este videojuego y con razón, pues cada vez que Nintendo lanza un nuevo adelanto, los espectadores simplemente se quedan boquiabiertos.

Link volverá a salvar a la princesa, esta vez con gráficos impresionantes que reflejan un mundo abierto plagado de enemigos y con un millar de cosas por hacer. Nintendo se ha guardado los principales ejes de esta historia, pero lo que parece un hecho es que saldrá después del lanzamiento de la séptima consola para el hogar de la Gran N.

'Red Dead Redemption 2'

Lanzamiento: 18 de mayo

Plataformas: Xbox One y PlayStation 4

Una de las franquicias que tomó por sorpresa y enamoró a toda la comunidad de consolas regresará en mayo para contar una nueva historia ambientada en el medio oeste.

Poco se sabe del nuevo videojuego desarrollado por RockStar (Grand Theft Auto). Sin embargo, se especula que será una gran multijugador con misiones cooperativas.

La primera entrega de esta saga salió al mercado en el 2010 con un sistema de juego Sandbox (en el que el personaje puede interactuar con todos los elementos de un mapa que se coloca en el viejo oeste estadounidense) y un potente multijugador que permitirá la inclusión de hasta 16 participantes.

Por el momento se desconoce si los personajes del tráiler guardan relación con la historia original protagonizada por el cazarrecompensas John Marston.

Con claras referencias de películas de Spaghetti Western como The Good, The Bad And The Ugly y The Unforgiven, la historia de Marston fue un éxito al vender más de 14 millones de unidades y ganarse el premio al videojuego del año, galardón otorgado por los editores de la prensa especializada.

'The Last of Us 2'

Lanzamiento: Cuarto trimestre del 2017

Plataformas: PlayStation 4

Uno de los videojuegos que marcó un hito en el 2013. Esta historia cuenta la supervivencia de los personajes Ellie y Joel en un mundo apocalíptico plagado por una especie de zombies.

The Last of Us fue desarrollado por el estudio Naughty Dog (saga de Uncharted). El video presenta un breve diálogo entre los dos protagonistas de la historia Joel y Ellie, además cierra con la composición musical de Gustavo Santaolalla. Por el momento se conoce poco de la producción de este título, sin embargo contará con la dirección del laureado guionista Neil Druckmann (The Last of Us y Uncharted 4)

'Crash Bandicoot N. Sane Trilogy'

Lanzamiento: Cuarto trimestre del 2017

Plataformas: PlayStation 4

Esta remasterización explorará los títulos iniciales de la franquicia nacida en 1996 para la consola de PlayStation. La primera demostración se realizó en el marco de la gala del PlayStation Experience en noviembre. Este videojuego será distribuido por Activision (Call of Duty y Destiny).

El adelanto muestra un estilo similar al de los títulos primerizos. El estudio Activision estará a cargo de llevar al marsupial de regreso a las consolas. Por el momento no se conoce fecha de salida, ni precio del remake de Crash Bandicoot, el cual incluirá las siguientes entregas: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, and Crash Bandicoot: Warped.











