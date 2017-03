El colombiano Feid se estrena como cantante

Artista colombiano

El nombre de Feid pronto sonará muy fuerte en el mundo de la música urbana y del reguetón. El artista colombiano está arrancando oficialmente con su carrera como cantante ya que ha dedicado su talento a la composición de música y letras para otros como su colega y compatriota J Balvin (colaboró con él en Ginza ).

Feid estuvo en Costa Rica promocionando su trabajo y habló con Viva :

Comenzó en la música muy joven, a los 12 años...

En esa época no vivía la música como ahora, era algo más bien que hacía por hobbie. Digamos que sí empezó desde los 12 años mi trabajo porque escribía y grababa y ver todo este cambio que he tenido en estos años ha sido muy chévere.

¿En qué ha influido su familia en su carrera?

Mucho, mi mamá no es artista pero me ha cantado toda la vida y mi papá es artista plástico y me enseñó a tener sensibilización por el arte en general. Mis papás me inculcaron todos esos valores y los aprovecho al máximo.

¿Si ya tenía una carrera como compositor, por qué tomó la decisión de cantar y estar al otro lado del escenario?

Realmente mi sueño siempre giró en torno a ser cantante y la sensación de estar en una tarima y ver al público cantar mis canciones. Por cosas de la vida desarrollé primero mi carrera como compositor y eso sirvió para prepararme bien para afrontar la carrera como cantante.

¿Siente que hizo el proceso de buena forma?

Sentí que lo hice muy bien porque pasé como por una escuela antes de salir a trabajar. Ya mi trabajo lo conocen por otros y ahora me toca a mí.

¿En qué le ha servido que otros artistas interpreten sus temas?

Me ha servido para mirar mi música en otros sentidos, a desarrollar y ver la dimensión a la que puede llegar una canción de la que he hecho parte.











