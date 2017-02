J Balvin y Carlos Vives triunfan en los premios Lo Nuestro

Artistias piden unidad en los Estados Unidos

Miami

J Balvin obtuvo el galardón más importante por segundo año, mientras que Carlos Vives, CNCO y Gente de Zona se coronaron el jueves en la vigésimo novena entrega del Premio Lo Nuestro a la Música Latina, en una ceremonia repleta de estrellas que le pidieron al presidente Donald Trump que aliente la unidad en Estados Unidos.

"Mr. President, usted quiere una América más grande. Una América más grande es una América unida. Señor presidente, usted tiene una oportunidad histórica. ¡Únanos!", pidió Vives al mandatario, sin identificarlo por su nombre, al recibir el premio a la canción tropical del año por su éxito La bicicleta, a dúo con Shakira.

La canción se consagró también como sencillo del año y su colorido video —filmado entre Barranquilla y Cartagena—obtuvo el premio al video del año.

El grupo CNCO ganó tres premios: álbum pop/rock del año por Primera cita, canción pop/rock del año por Tan fácil y grupo o dúo pop/rock del año. Gente de Zona triunfó como grupo o dúo del año, además de álbum del año y álbum tropical del año por Visualízate.

J Balvin, en tanto, se destacó como artista del año por segundo año consecutivo.

"Cuando entendí que la música es un medio y no es el fin, fue cuando entendí que la responsabilidad mía es que la gente siga, que siga pa'lante, que haga lo que les dé la gana mientras no pasen por encima de nadie. El mensaje es que tienen que ser lo mismo, que no sigan las represiones sociales... Es el momento de que nosotros estemos más unidos, no pienso que sea un momento malo, es un buen momento para que los latinos estemos unidos", dijo la estrella colombiana al recibir su premio.

La noche

La gala empezó con una presentación de Gente de Zona cantando un popurrí de éxitos que incluyeron Algo contigo y Traidora. De inmediato subieron al escenario Wisin, Zion y Lennox y Tito El Bambino para interpretar Vacaciones.

El trío mexicano Reik cantó Qué gano olvidándote; y Gerardo Ortiz, Regresa hermosa, acompañado por un grupo de chicas que con sombreros típicos mexicanos bailaron en trajes de baño negros y botas altas rojas.

El colombiano Juanes presentó su nueva canción Hermosa ingrata en un escenario iluminado de naranja y amarillo que complementaron su chaqueta de estampado africano. Su compatriota Balvin cantó Sigo extrañándote y más tarde Vives presentó por primera vez en televisión su nuevo tema Al filo del amor junto a un grupo de bailarinas.

Entre otros galardonados, Prince Royce triunfó como artista del año tropical; Thalía, como mejor artista femenina de pop/rock, y Julián Álvarez como como artista banda del año.

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga —que tenía siete nominaciones— logró el premio a la mejor canción regional mexicana con Solo con verte.

"¡Qué sorpresa! Estoy temblando de la emoción", comentó Thalía al recibir su galardón, y le agradeció al público por permitirle seguir en el escenario tras tantos años de trayectoria antes de dedicárle el premio a su hija Sabrina, su hijo Mateo y su marido, el empresario musical Tommy Mottola.

Prince Royce, nacido en Nueva York de padres dominicanos, le dedicó su premio a "todos los inmigrantes, porque todos somos inmigrantes".

El llamado rey de la bachata Romeo Santos fue honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su carrera musical, antes de estrenar en el escenario su nuevo sencillo Héroe favorito. Tras agradecerle a su familia por haberlo apoyado en esta difícil profesión, se refirió a los hispanos.

"En la última gira que hice en Estados Unidos vi muchos latinos de distintas nacionalidades... Pero vi algo muy bonito: vi unión, vi cómo por mi música se juntaban en un escenario. En este mundo necesitamos más amor, menos envidia, menos guerra", consideró Santos.

Otro de los galardones especiales fue para Lili Estefan, presentadora del programa El Gordo y la Flaca con más de 30 años en la televisión, honrada con el Premio a la Trayectoria.

Visiblemente emocionada, Estefan recordó que empezó su carrera a mediados de la década de 1980 en Sábado Gigante y le dedicó el premio a su conductor, Don Francisco.

En una sorpresiva presentación, el periodista de Univisión Jorge Ramos se declaró un "orgulloso inmigrante latino".

"Hay mucha gente que no nos quiere aquí y quiere crear un muro para separarnos, pero este es nuestro país, no de ellos, y no nos vamos a dejar. Somos casi 60 millones de latinos, y gracias a nosotros Estados Unidos come, crece y como hemos visto aquí, baila. Así que cuando nos ataquen ... no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir", desafió Ramos mientras era aplaudido por el público.

De inmediato, presentó a varios latinos que se han destacado en el país, como la deportista Laurie Hernández, la actriz América Ferrera, el cineasta Alejandro González Iñárritu y el dramaturgo y compositor Lin-Manuel Miranda.

"Estos grupos todos hablan por nosotros y es importante que ustedes no se queden callados", mencionó Ramos antes de presentar a Ricky Martin que llegó al escenario con su pegajoso tema Vente pa' ca.

Thalía, ataviada en un ajustado body que dejaba translucir partes de su estilizado cuerpo, cantó Todavía te quiero junto a De La Ghetto; y la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga presentó Tengo que colgar.

El Premio Lo Nuestro reconoce a los artistas más destacados de la música latina en Estados Unidos. Los triunfadores son seleccionados por el voto de los fanáticos en la plataforma digital premiolonuestro.com.