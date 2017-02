Jencarlos Canela: ‘He escrito algunas canciones en Costa Rica’

Mucho sabor, sensualidad, baile, romance y alegría es lo que promete el cantante Jencarlos Canela para su espectáculo del 24 de febrero en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

El artista de origen cubano, quien ha pegado éxitos como Bajito y ¿Pa’ qué me invitan? habló con Viva sobre su presentación.

Las entradas para el recital están disponibles en el sitio www.eticket.cr. Los precios van desde los ¢30.000 hasta los ¢50.000, los clientes de Credomatic tienen un descuento especial en los boletos.

Últimamente hay una relación más constante con nuestro país. ¿Cómo ha sentido el cariño de los ticos cada vez que viene?

Los últimos shows que hicimos allá fueron cosas muy intensas con las entregas de los discos de platino, de oro y diamante por la aceptación del público en ese hermosos país. Esta gira es interesante porque están las baladas, la música romántica que cuenta la historia de mi principio y lo actual que es la onda tropical, el reggae, movimiento, baile y sabor a Caribe.

¿Habrá mucha interacción con el público?

Es sumamente interactivo. Nos metemos mucho con la gente, nos gusta subir al escenario a alguna fan. Los músicos se disfrutan mucho del show, ellos se bajan de la tarima y se mezclan entre el público mientras están tocando. Tenemos un gran equipo de audio, porque, primero, me gusta que los conciertos se escuchen bien y después, que se vean bien. Este es un gran montaje para celebrar al amor y la amistad, como debe de ser en un país que adoro.

LEA MÁS: Jencarlos Canela causa furor en apertura de su concierto en el Melico Salazar

Hablando de los dos tipos de música (la romántica y la más bailable), ¿cómo se siente al poder conjugar los dos géneros en sus espectáculos ?

Yo creo que de eso se trata la música. Respeto mucho a mis colegas que han tenido el mismo sonido durante años, lo entiendo y lo aplaudo, pero no me identifico mucho con eso. En este nuevo disco el reggae va a ser consistente en el sonido del álbum pero hay variedad. Creo que la música se trata de expresar lo que uno siente y no siempre es alegría, a veces es melancolía o desamor y me gusta en mis canciones despertar todas esas distintas emociones.

¿Cuál es el lugar perfecto para que usted se inspire y componga canciones?

He escrito algunas canciones en Costa Rica, esa tierra me inspira bastante. Tiendo a lograrlo cuando estoy cerca del agua y de la naturaleza; en ese ambiente me inspiro muchísimo. Recuerdo la primera vez que fui a Costa Rica, sabía lo de “pura vida”, pero no sabía que era algo que decían tan a menudo y me parece algo hermoso: una frase para afirmar un estilo de vida positiva, bien chévere, me identifico mucho con todos los costarricenses.

¿Viene un proyecto en estudio con todos estos sencillos?

Llevo más de un año trabajando el nuevo disco, pero va a ser único. Estamos uniendo la música y la actuación en este nuevo álbum, cada canción va a venir con su visual y su libreto, cuando veas el proyecto completo va a ser una película de principio a fin.











Comparta este artículo Entretenimiento Jencarlos Canela: ‘He escrito algunas canciones en Costa Rica’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jencarlos Canela: ‘He escrito algunas canciones en Costa Rica’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.