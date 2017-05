Wisin: 'Si vas a una fiesta y no ponen un reguetón, no es rumba'

El puertorriqueño Wisin es un gigante del reguetón y la música urbana, pero tiene los pies bien puestos en la tierra; busca trabajar, ayudar a sus colegas y, sobre todo, ser feliz.

Hace una semana, Wisin y su coteraráneo Chayanne estrenaron en colaboración la pieza Qué me has hecho, una entretenida canción que contagia con su ritmo y con una letra inspiradora y cargada de amor. Este nuevo dueto (uno entre muchos que ha hecho Wisin), reconfirma eso de que los dúos con el reguetón de protagonista son el boom del momento.

Además de esta pieza, Wisin también prepara un nuevo disco, se trata de Victory, su cuarto trabajo en solitario desde que el dúo Wisin y Yandel se separó. El productor, músico y cantante habló con Viva por teléfono sobre estos temas:

Wisin y Chayanne, dos mundos muy diferentes, pero se unieron. ¿Cómo fue la química entre los dos?

Siempre es un honor trabajar con gente talentosa y visionaria. A Chayanne le tenía un gran respeto sin conocerlo, pero al trabajar con él logré entender por qué ha tenido tanto éxito y por qué es un ícono de la música. Chayanne combina talento con humildad y con disciplina. Es un honor ser parte de esta producción y que él considere mi trabajo y el de mi equipo para hacerlo.

¿Por qué cree usted que el reguetón es el común denominador de la ola de colaboraciones que existe actualmente?

Primero que todo porque el movimiento urbano es sinónimo de rumba. Si vas a una fiesta y no ponen una canción de reguetón o sus fusiones como Chantaje de Shakira, no es rumba. Los latinos somos energía, acostumbramos a hacer fiesta por todo y ha sido una bendición que gente como esos grandes artistas se han atrevido a hacer música con fusiones urbanas. Eso refuerza que esto es un género establecido y que aparte de que les gusta (a los artistas), es lo que la gente quiere escuchar.

Esto abre el mercado para los artistas envueltos en estos duetos, genera mucho más trabajo también...

No solo es la dicha de producir para ellos, es una gran bendición que grandes como Chayanne, Jennifer López o Ricky Martin te busquen para trabajar con ellos. Ellos son tan grandes que no se les puede obligar a hacer algo, así que si te piden es un gran logro y un empujón para el género. En mi caso, más que eso es un gran honor porque he sido fanático de ellos desde siempre.

Habla de ellos como grandes, pero usted también es uno de los más importantes artistas de su género...

¡Amén! ¡Amén! Cuando tú lo dices me siento mejor. El trabajo del que hablas siempre se ha hecho con mucho respeto al público y a los colegas que me dan la oportunidad de trabajar con ellos.

Qué fue necesario para que la pieza con Chayanne quedara con esa energía y con ese sabor?

Desde le principio tiene que haber una buena conexión, una buena energía. Le dije a Chayanne: "esta es la idea que tengo para el tema y me gustaría que intervinieras". El éxito que hemos tenido habla por sí solo, todo fue el resultado de trabajar en equipo, pero manteniendo la esencia. Hicimos algo moderno, si escuchas el tema Chayanne sigue siendo él, pero se escucha referescante y diferente.

El mensaje de la canción es muy positivo y romántico también...

Quisimos desde el principio trabajar con un contenido saludable. Hicimos algo diferente para que las chicas se sintieran bien cuando escucharan el tema, lo más importante es que las mujeres se sientan así y si eso pasa, nosotros también estamos cómodos.

Su próximo disco se llama Victory, ¿es un homenaje a su hija Victoria (que falleció a un mes de nacida)?

En realidad el nombre lo pongo más porque me nace del corazón. No solo por mi hija, sino porque es mi historia, yo me sieno en victoria en este momento de mi carrera. Es un nombre muy simbólico, quisiera que la gente entienda que vamos a hacer un disco histórico.

Con los adelantos que hay del disco, se puede sentir que viene con un reguetón bastante fuerte...

Será un reguetón sabroso, como decimos nosotros. El disco tiene muy buena música.

Hay una colaboración con Yandel, ¿cómo fue ese momento de la grabación, qué se puede esperar del tema?

Es bien sabroso. Cuando nosotros colaboramos lo que formamos es una rumba, eso es lo que hacemos. Lo gozamos bastante, la pasamos bien.