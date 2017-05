Volvió Shakira: El Dorado mezcla géneros y duetos especiales

¡ Volvió Shak ! La artista colombiana hará sonar a partir de este viernes su más reciente producción musical: El Dorado , un álbum repleto de canciones en inglés, en español y cargado de sensualidad y dúos con otros intérpretes.

Pasaron tres años para que la suramericana publicara un nuevo disco. Ella se dio su tiempo para la composición de los temas y para buscar voces que la acompañaran a darle nuevos matices a su obra.

“Según leyendas colombianas, la ciudad de El Dorado (ubicada en la región de Colombia) guardaba tesoros preciosos y muchos años pasaron en búsqueda de ellos”, describe la disquera Sony sobre la producción de estudio.

Saliéndose por un momento del tema musical y entrando en el romanticismo de la historia, Shakira quiso involucrar a sus fanáticos de todo el mundo en el estreno de El Dorado y realizó desde hace varias semanas una actividad en la cual sus seguidores podrían encontrar tesoros escondidos en diferentes lugares. La mecánica es que los fans deben de ingresar a la página web www.shakiraeldorado.com y seguir las instrucciones para la búsqueda. Según el sitio, en Costa Rica hay tesoros ocultos en varios puntos de San José.

Los temas. Volvamos a la música. Los adelantos que presentó Shak desde el año pasado dieron una pista sobre la temática del álbum, la primera de ellas es que venía lleno de complicidad con colegas.

La bicicleta fue el primer sencillo que presentó. En la pieza se hizo acompañar por su coterráneo Carlos Vives y la canción llevó a la compositora a reencontrarse con ritmos muy representativos de su país natal como el vallenato, pero también develó otra de sus intenciones: la fusión de géneros.

LEA MÁS: Shakira presentó el video su nuevo sencillo 'Me enamoré'

Esa primera entrega también tenía toques de música urbana y gracias a ambos talentos, fue un éxito en la listas Latin Airplay de Billboard .

Definitivamente, otro de los hits más sonados del año pasado, y también parte de este 2017, fue Chantaje , en colaboración con otro paisano: Maluma. La sensualidad y el pegue del reguetonero medellinense provocaron que la canción fuera más que bien recibida.

“ El Dorado es la inspiración. Me he podido reencontrar con ella cuando creía que se había escapado, cuando pensé que hacer canciones otra vez era una tarea casi imposible. Para ello, el apoyo de mi familia fue básico”, comentó en una entrevista para la revista Hola!

Tras estos éxitos, la madre de dos y pareja del futbolista español Gerard Piqué sorprendió con su inmersión en la bachata, género que en en la actualidad compite con los urbanos en el gusto del público joven. Deja Vu rompió récords y alcanzó la posición de privilegio en el apartado de Latin Songs, de Billboard.

Otro pegue más para la intérprete con la ayuda de Prince Royce y su experiencia.

Cada sencillo que había adelantado era una muestra de los duetos que había planeado. El último de ellos fue publicado hace poco más de un mes: Comme moi , la primera canción en idioma diferente al español. La letra es en inglés y francés.

ARCHIVO: Con el Waka waka Shakira se despidió de Costa Rica

El tema lo grabó con el rapero francés Black M y también es parte del disco Éternel Insatisfait que el parisino estrenó en octubre del 2016. Comme moi presenta una mezcla de pop con hip-hop y, por supuesto, el sabor latino de Shak.

Madre y enamorada. Para cerrar la etapa de singles , la colombiana estrenó Me enamoré , dedicada sin ninguna duda a su pareja.

“Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud... Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado. Quizá porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby ”, expresó Shakira en Hola!

La historia de amor de la pareja la cuenta de una manera picante y entretenida. Además, el sonido recuerda mucho a la barranquillera de hace poco más de 20 años.

De acuerdo con informaciones de medios internacionales, volverá a los escenarios y giras, algo que no hace desde el 2014 con su anterior disco.

Shakira confirmó que disfrutó mucho de la producción y que al haber hecho este nuevo disco con total libertad, está ansiosa por presentarlo en directo a su público.