¿Irá al concierto de Ed Sheeran? Esto es todo lo que necesita saber

La voz del británico Ed Sheeran está a cuatro días de hacer vibrar al Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, con temas como Shape of You y Castle on a Hill.

Si usted aún no ha comprado su entrada, aún está a tiempo de adquirir tiquetes para las localidades de gramilla y Golden Circle (de pie), las únicas que todavía tienen espacios. Los precios son de ¢28.750 y de ¢69.500, respectivamente, y se pueden adquirir mediante la plataforma boleteria.cr.

Parque Viva abrirá los parqueos y las zonas de pits, dispuestas para las filas de ingreso, a la 1 p. m. Sin embargo, el ingreso al anfiteatro se habilitará hasta las 5 p. m. Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar de una promoción de dos cervezas Imperial por ¢3.000, que también estará disponible en el after party con el cantante nacional Jonathan Méndez.

La producción tiene programado el inicio del concierto a las 7 p. m., con la presentación del telonero Pedro Capmany. El artista confirmó que interpretará piezas de su primer disco en solitario, Instinto animal, en formato acústico.

Por su parte, la salida de Ed Sheeran al escenario será a las 8:30 p. m. y su repertorio se extenderá durante más de hora y media. Se espera que el músico de 26 años cante temas como Shape of You, Galway Girl, Perfect, New Man, Castle on a Hill, Eraser y Perfect, de su último álbum, Divide. Entre los setlists de su gira mundial también han figurado Photograph, I'm a Mess, Bloodstream, Sing y Thinking Out Loud, del disco X.

Accesos y traslados

Si va en carro, puede utilizar la ruta 27, así como la de Belén y la de Heredia y Alajuela, pasando por el aeropuerto Juan Santamaría.

El precio de los parqueos de Parque Viva será de ¢6.000 para vehículos y ¢3.000 para motocicleta, a quienes se recomienda llevar cadenas para asegurar los cascos. La admisión se puede pagar en efectivo, con tarjeta o mediante Compass.

Además, está la opción del parqueo vip, que tiene un costo de ¢11.000 y otorga ingreso exclusivo por el Acceso 4 y un vaso de iBirra de 24 onzas, que se retira en los quioscos de las plazas de alimentación.

Asimismo, habrá un parqueo satelital en Lagunilla de Heredia (1 kilómetro al este de la estación de Riteve), cuyo costo será de ¢4.400 e incluirá transporte hasta Parque Viva a las 2 p. m. y a las 4 p. m. Para reservar su espacio, puede llamar al 2545-5059, en horario de 9 a. m. a 5 p. m., o por medio de la página web parqueviva.com, en la pestaña de transporte. Las reservas cerrarán el lunes, a las 4 p. m.

El ingreso para vehículos particulares será a través de los accesos 2 y 4, mientras que el acceso 3 será para quienes vayan a dejar a algún asistente y vuelvan a salir del recinto, como choferes de Uber.

Para quienes prefieran llegar en bus, habrá servicio público y privado. Transporte Zúñiga cobrará ¢2.500 por persona y tendrá paradas en Plaza del Sol (Curridabat, frente a McDonald's), Escazú (costado sur de Walmart), Parque de la Paz (puente peatonal), Parque de la Paz (puente peatonal) y la UNA (Heredia). Las horas de salida serán a las 2 y a las 4 p. m. y el regreso de Parque Viva está programado para las 11:30 p. m. Si desea más información, puede llamar al 2438-0595.

Por su parte, El Bus tendrá una tarifa de ¢3.000. La hora de registro será a las 4 p. m. y la salida hacia Parque Viva, a las 5 p. m. El retorno será media hora luego de finalizado el concierto. Las estaciones estarán ubicadas en el Parque de Las Ruinas (Cartago), UNA (Heredia), Parque Central de San José, Inka Grill (Curridabat), Plaza Lincoln (Moravia) y el Centro Comercial Trejos Montealegre (Escazú). Para reservar, puede comunicarse a los teléfonos 8446-3652, 8608-7495 y 8881-3872.

Quienes prefieran la opción de transporte público, podrán esperar el autobús detrás de la iglesia La Merced, en San José, a las 4 p. m. y a las 5 p. m. El pasaje costará ₡645.