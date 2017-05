Ed Sheeran: el chico bueno que se propuso llegar a lo más alto

En la película El bebé de Bridget Jones , la protagonista se topa con un joven en un bar en el backstage de un festival. Sin saber quién es, se ríe un poco a costas de él. Más adelante, Briget Jones lo ve en el escenario principal y ahí lo entiende todo. “¡Ah, él es ese!”. Esa posiblemente la expresión más utilizada con Sheeran.

Cuando a finales de enero se confirmó su presentación en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, varios lectores de La Nación reaccionaron de la misma forma que Bridget Jones. Las preguntas se detuvieron cuando, apenas dos meses después, su canción Shape of You estaba robándose la atención en las radios locales y las plataformas digitales.

La canción es bailable y tiene un tema de amor, la combinación perfecta para gustar tanto a quienes siguen a Sheeran desde hace años como a los nuevos fans. Una buena parte de Costa Rica ahora puede decir que lo conoce y algunos de ellos podrán bailar y cantar con él el próximo 6 de junio.

Ed Sheeran viene al país con el éxito de Shape of You a cuestas (estuvo 12 semanas de primera en el top 100 de Billboard ) y con tres álbumes exitosos. En el país, su canción es la número 1 en la lista de Del 40 al 1 de Los 40 (104.3 FM) y ha tenido mucha exposición en otras emisoras, como Radio Disney.

Adicional a eso, agotó los boletos de cuatro de las siete localidades del anfiteatro de Parque Viva. No fue fácil reconocer a Sheeran a la primera impresión, pero ahora es seguro que el inglés dejará una marca en su primera presentación en el país.

Pasado el saludo incómodo, conozcamos al inglés de 26 años que convocará a miles en el anfiteatro para cantar sus canciones.

Orígenes. Ed Sheeran creció en Framlingham, Inglaterra, un pueblo de 3.100 personas. El dato es relevante porque en toda entrevista, Sheeran exhibe con orgullo sus orígenes humildes y todas las dificultades que ha tenido para llegar hasta donde está.

Sheeran abandonó el colegio a los 16 y a los 18 (año 2008), se mudó a Londres para dedicarse a la música. Entre sus figuras de inspiración estaban Eminem (lo que explica su capacidad de ponerle ritmo a temas como Shape of You ) y el cantautor Damien Rice.

A este último lo vio en concierto durante su adolescencia e incluso llegó a conocerlo.“Si no lo hubiera conocido, si él fuera un patán o si no me hubiera dedicado cinco minutos de su tiempo en el supermercado no tendría nada”, explica Sheeran en el documental Nueve Días y Nueve Noches con Ed Sheeran, producido por MTV.

En Londres, Sheeran se encargó de tocar todos los conciertos que pudiera para conocer a otros músicos y hacerse de una base de fans.

Los conciertos y la venta de discos eran sus únicas fuentes de ingreso, por eso tuvo que dormir en varios sofás prestados.

“Mi vida hubiera sido más fácil para mí si hubiera ido a la universidad y hubiera encontrado un trabajo normal”, explica Sheeran en el documental. La carencia de un título universitario aparece como tema dos veces en su álbum ÷ (pronunciado en inglés Divide ).

Su capacidad de interpretar sus canciones solo con un micrófono y un pedal de secuencias –que crea la ilusión de que hay más instrumentos tocando junto a él– fueron suficientes para captar la atención del público.

Ese show lo vio todo Londres (él incluso tocó en el metro) pero aún así no consiguió un contrato disquero. Sheeran se dedicó a vender discos de sus primeras grabaciones y así compró un boleto para viajar a Los Ángeles, la capital de la industria musical.

Allá tocó en bares y espacios dedicados al hip-hop y captó la atención del actor y música Jamie Foxx, quien le dio posada por algún tiempo. También logró ser firmado por la agencia de talentode Elton John y así fue conociendo a personas clave en la industria.

Sheeran regresó a Londres para completar el disco corto No 5 Collaborations Project , un álbum colaborativo con varios raperos ingleses. El álbum llegó al segundo lugar en iTunes y con eso convenció a Atlantic Records de firmarlo.

Histórico. El primer álbum formal de Sheeran se titula + (pronunciado en inglés Plus ), y contiene temas que lo hicieron enorme en la radio del Reino Unido y clásicos de su repertorio. The A Team, Give Me Love y You Need Me, I Don’t Need You son algunas de las canciones de ese álbum que interpreta en su actual gira.

Plus tuvo tres años de promoción y el último fue clave. Taylor Swift lo invitó a ser parte de la gira de promoción del disco Red , lo que aumentó su popularidad en Estados Unidos.

La experiencia fue suficiente para que Sheeran se tatuara el logo del álbum en su brazo izquierdo.

Por esa época también se condolidó como escritor de canciones para otros artistas. Escribió Everything Has Changed para Taylor Swift y Little Things , Over Again y 18 para One Direction.

El lanzamiento del segundo álbum x (pronunciado Multiply ) terminó de consolidar a Sheeran.

“Si tu segundo disco es tan grande o más grande como tu primero, la carrera funciona y no importa el tercer disco. Si el segundo disco no es bueno, la gente llega hasta ahí”, explicó Sheeran a MTV en un tono trágico.

Resultó que no tenía nada de qué preocuparse. Tuvo éxito con temas como Don’t y Sing , y lo hizo de la mano de grandes de la industria como Pharrell Williams y Rick Rubin.

Además de hacer una gira en solitario por Estados Unidos, llenó el Madison Square Garden de Nueva York y el Estadio Wimbledon de Londres para uno de sus shows más memorables.

La salida de ese tercer álbum “que no importa” terminó siendo la más relevante en su carrera y el que lo traerá hasta Costa Rica. Ed Sheeran vendrá al país a promocionar ÷ (pronunciado Divide ), que en una semana vendió 672.00 copias en el Reino Unido.

Muchas de esas copias fueron catalizadas por el éxito de su sencillo Shape of You y el hecho de que, aún tres años después de su salida, Multiply sigue siendo uno de los discos más vendidos en el Reino Unido.

“Es un cantautor que le está pateando el trasero a todos y ahora, lo está poniendo a bailar. Muéstrame la última vez que pasó eso”, dice Pharrell Williams en el documental de MTV, tres años antes de que se publicara Shape of You .

No sabemos si al fin del concierto Bridget Jones llegó a su casa a escuchar la música de Sheeran, pero es seguro que ella, los fanáticos que lo verán este 6 de junio y todos los que han bailado Shape of You no lo olvidarán.

Aunque Sheeran logró agotar cuatro de las siete localidades del Anfiteatro Coca-Cola, todavía hay suficientes boletos a la venta. Los precios varían entre las localidades de las entradas. Hay disponibles en la zona Golden Circle (de pie frente al escenario), a ¢69.000; sector 403 (asiento numerado, detrás de Golden Circle), en ¢80.000 y gramilla (sector fuera del anfiteatro) en ¢28.750. Los boletos se pueden adquirir en la plataforma www.boleteria.com o llamando al 2247-5050. Todo menor de 16 años debe ir acompañado de un representante.