Nuevo video de Taylor Swift rompe marca en YouTube

Según el sitio billboard.com, Taylor Swift ha roto una nueva marca con el video de Look What You Made Me Do, su nuevo sencillo lanzado el viernes.

El portal musical informó que, el sábado por la mañana, el video fue el más reproducido en un periodo de 24 horas, en toda la historia de YouTube.

"Fue visto más de 19 millones de veces en las horas posteriores a su estreno, que fue el viernes 25 de agosto", indicó Billboard.

Por si fuera poco, el sábado por la noche ya el video había alcanzado la suma de 28.5 millones de visitas.

Look What You Made Me Do formará parte del sexto disco de Taylor, Reputation, que saldrá a la venta el 10 de noviembre.

LEA MÁS: Taylor Swift sorprende a sus fans con su nueva canción

Las letras de Look What You Made Me Do arremeten contra todos los detractores o haters de la rubia, además fue coproducido por Jack Antanoff (cuyo trabajo fue fundamental en la elaboración del disco 1989).

El disco. Swift acabó con toda la especulación y el hermetismo autosometido el miércoles pasado cuando anunció el lanzamiento de Reputation.

Después de compartir en las redes sociales misteriosos videos de serpientes amenazantes mostrando sus colmillos, la cantante de 27 años, hasta la salida de Look What You Made Me Do, no había revelado demasiado sobre los sonidos o los temas de su sexto álbum de estudio.

Sin embargo, divulgó por Internet la portada del disco que muestra una foto suya con aire desafiante sobre una imagen de periódicos impresos en los que está escrito su nombre repetidas veces.