Taylor Swift sorprende a sus fans con su nueva canción

La cantante estadounidense de música pop Taylor Swift sorprendió a todos sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo Look What You Made Me Do. Este tema formará parte del sexto disco de Taylor, Reputation, que saldrá a la venta en noviembre.

Las letras de Look What You Made Me Do arremeten contra todos los detractores o haters de la rubia, además el fue co-producido por Jack Antanoff (cuyo trabajo fue fundamental en la elaboración del disco 1989).

Taylor Swift acabó con toda la especulación y el hermetismo auto sometido este miércoles cuando anunció el lanzamiento el 10 de noviembre de su próximo álbum, Reputation.

Después de compartir esta semana en las redes sociales misteriosos videos de serpientes amenazantes mostrando sus colmillos, la cantante de 27 años no reveló demasiado sobre los sonidos o los temas de su sexto álbum de estudio.

Sin embargo, divulgó por Internet la portada del disco que muestra una foto suya con aire desafiante sobre una imagen de periódicos impresos en los que está escrito su nombre repetidas veces.

Tras su debut en el country acompañada solo de una guitarra, Taylor Swift se convirtió en estrella indiscutible de la música pop.

Su último álbum, 1989, salido en 2014, batió los récords de ventas en la primera semana en Estados Unidos.

Taylor Swift también ganó un Grammy al mejor álbum para este disco, convirtiéndose en la primera artista femenina en ganar este prestigioso premio dos veces.

Taylor Swift copó los titulares la semana pasada al ganar una demanda civil contra un DJ.

Después de varios días de audiencias marcadas por sus fuertes declaraciones y sus lágrimas, un tribunal de Denver le dio la razón el 14 de agosto ante el DJ David Mueller, al que acusó de haberle tocado las nalgas durante una sesión de fotos en 2013.

LEA: Taylor Swift ganó juicio en contra de DJ que la agredió sexualmente

La cantante hizo posteriormente una donación cuyo monto no trascendió a una asociación para la defensa de víctimas de abuso sexual.