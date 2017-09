Lady Gaga se retira del festival Rock in Rio y es hospitalizada

Lady Gaga fue hospitalizada y se vio obligada a cancelar su participación en el festival Rock in Rio en Brasil alegando que tenía un "dolor físico severo". Poco después de retirarse, compartió en su Instagram una foto en la que aparece con una vía intravenosa en su brazo.

LEA: Lady Gaga hace llamado a la unidad en el Super Bowl

En el pie de foto, escribió lo mucho que lamentaba el no poder estar en el festival, pero que debía velar por su salud. "Brasil, estoy devastada por no estar lo suficientemente bien como para asistir al Rock in Rio. Yo haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora mismo. Les pido su gracia y comprensión, y prometo que volveré y actuaré para ustedes pronto. "Lo siento y los quiero".

La cantante de 31 años también se justificó en su red social de Twitter, donde nuevamente pidió "gracia y comprensión".

Sus representantes dijeron el jueves en un comunicado que Lady Gaga estaba padeciendo un "dolor físico severo" que afectaba su capacidad para actuar y se encontraba bajo el cuidado de "médicos expertos".

LE PUEDE INTERESAR: Una Lady Gaga, sensual y acrobática, debutó en Coachella

No estuvo claro de qué sufría o dónde era tratada.

El programa de Rock in Rio, que comienza el viernes, incluye a Maroon 5, Fergie, Aerosmith, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses.

A principios de mes, Lady Gaga postergó un concierto en Montreal argumentando laringitis y una infección respiratoria. La cantante ha dicho antes que sufre de dolor crónico por fibromialgia.