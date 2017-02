Lady Gaga hace llamado a la unidad en el Super Bowl

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Con un tenso ambiente político en Estados Unidos, Lady Gaga hizo un llamado a la unidad en su esperada participación en el evento deportivo más importante de Estados Unidos: la 51.° edición del Super Bowl, celebrado este domingo.

Después de cantar el himno patriótico God Bless America desde lo más alto del NRG Stadium, en Houston, Texas, Lady Gaga habló encima de la música, viendo a la cámara: "una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos". Y saltó a la gramilla.

Ese fue el mensaje político de la estrella de pop en el espectáculo de medio tiempo de la final de fútbol americano celebrada ayer entre los equipos Falcons de Atlanta y Patriots de New England.

Cerca de las 7:20 p. m. (hora de Costa Rica) arrancó el show, desde anoche considerado uno de los mejores intermedios del Super Bowl en los últimos años, marcado solo por la música y sin muchas polémicas visibles.

Después de dar su mensaje a favor de los Estados Unidos como un todo –sin referirse al presidente Donald Trump, por quien Gaga no votó–, la artista recorrió algunos de sus éxitos más importantes, en especial los de sus primeros discos.

Con su usual extravagante estilo, la artista hizo un repaso por algunos de sus más reconocidos éxitos que hicieron su carrera despegar en el 2008, como Poker Face, Born This Way, Just Dance Telephone y Bad Romance. Además, incluyó una de las piezas de su más reciente álbum Joanne: Million Reasons.

"¿Cómo están hoy?", saludó Gaga al público. "Estamos aquí para hacerlos sentir bien".

Lady Gaga, conocida por sus abiertas posiciones políticas y sus extravagantes vestimentas, había dicho que enviaría un mensaje de inclusión.

Al frente de un piano de cola, Lady Gaga llevó al público del estadio y a millones de televidentes a la secuencia más emocional de su espectáculo, cuando cantó Million Reasons, la única canción de factura reciente en los 13 minutos que duró el espectáculo. "Hola mamá, hola papá", dijo en medio tema.

Su vestuario cambió durante la recta final del show, el cual concluyó con una alucinante interpretación de Bad Romance, una de esas canciones que pusieron a la cantante en el mapa mundial. El público en la gramilla completó el trabajo de ella y el de sus bailarines con una coreografía magistral que incluyó a miles de personas en el sitio.

Hace una década, mientras Prince coloreaba de morado el estadio de los Dolphins, en Miami, para el Super Bowl del 2007, Lady Gaga apenas empezaba a escribir canciones para otros artistas y a recibir atención en nichos culturales de la escena alternativa estadounidense.

No fue sino hasta poco más de un año después que logró pegar su primer éxito número uno, Just Dance. Anoche, la artista fue el centro de la atención en el medio tiempo del Super Bowl, y por primera vez en varios años, será difícil que alguien se cuestione si Gaga tenía los credenciales suficientes para llegar ahí. Los demostró todos.

Antecedentes. El pasado jueves, en la conferencia de prensa de Gaga en Houston se le preguntó a Gaga si usaría el escenario del evento deportivo más importante de Estados Unidos para intentar unificar al país, a menos de tres semanas después de la inauguración del republicano Donald Trump como presidente.

"Bueno, no sé si lograré unificar a América", respondió la cantante, según Billboard. "Tendrás que preguntarle a Estados Unidos cuando se acabe, pero las únicas declaraciones que haré durante el show del medio tiempo son las que he estado haciendo constantemente a lo largo de mi carrera. Creo en la pasión por la inclusión. Creer en el espíritu de igualdad, y el espíritu de este país de amor, compasión y bondad. Mi actuación tendrá ambas filosofías".

Lady Gaga escribió en su cuenta de Twitter el pasado noviembre que "él (Trump) empoderó a racistas e intolerantes a ganar”.











Comparta este artículo Entretenimiento Lady Gaga hace llamado a la unidad en el Super Bowl Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Lady Gaga hace llamado a la unidad en el Super Bowl Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.