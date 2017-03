Tres tarimas, 432 luces móviles y 17 camerinos pide Justin Bieber para su concierto en Costa Rica

Purpose World Tour ha pasado por cinco continentes

San José (redacción)

Purpose World Tour, la gira de Justin Bieber, ha sido llamada monumental no solo por hacer paradas en cinco continentes, sino por la producción que ha conllevado cada uno de sus conciertos.

Move Concerts es la empresa encargada de hacer posible el concierto del canadiense el 24 de abril en el Estadio Nacional y, desde enero, ha trabajado para satisfacer todas las demandas y especificaciones de la producción: para empezar, no habrá solo una tarima, sino tres.

“Quienes tengan entradas para los sectores más cercanos a la tarima principal tendrán una posición privilegiada, pero en general, todos los que estén en la gramilla del estadio lo podrán ver con facilidad”, explicó Arlette Arroyo, productora técnica del concierto.

La megatarima principal mide 24 metros de ancho y tendrá un fondo de 15 metros, para albergar a los músicos y equipo técnico que acompaña a Justin Bieber.

Esta tarima principal se conecta a tres pasarelas de 15 metros de largo, por las que caminará la estrella pop. La pasarela en el centro está conectada con un escenario de 50 metros cuadrados en medio de la zona Pit. Ese escenario se conecta por medio de una pasarela a un tercer espacio, cercano a la cabina de sonido.

"Justin Bieber se moverá por todos estos sectores acompañado también de bailarines. Las tarimas más pequeñas tienen 1,5 metros de altura, por lo que las fans podrán verlo y tocarlo de cerca", señaló Arroyo.

LEA: DJ Bartosz será el telonero del concierto de Justin Bieber

Sumando el equipo de las pasarelas y los tres escenarios, habrá 432 luces móviles y siete torres de audio alimentadas por 19 generadores de energía, tres de los cuales son traídos por el equipo del intérprete.

Vestuario y alimentación. El área de camerinos de Justin Bieber tendrá una impresionante cifra de 17 espacios para las 115 personas con las que viaja el canadiense.

En la zona de camerinos habrá una oficina, áreas de descanso, un espacio de comidas y "un centro de masaje y quiropráctica, donde especialistas locales atenderán a las bailarines, bailarinas y músicos con los que viaja el artista", se detalló en un comunicado de la productora.

Se estima que la producción necesitará unas 2.000 botellas de agua, 1.500 gaseosas, 300 jugos y 400 bebidas hidratantes. El menú que disfrutará el equipo de Bieber se desconoce, pero en el lugar habrá una barra de emparedados, bocadillos salados y dulces, barras energéticas y helados.

Bieber solicita un centro de lavandería con agua caliente y fría que será atendido por personas locales. Durante el show hace, al menos, dos cambios de vestuario.

Para lograr todo esto, Move Concerts requerirá la ayuda de unas 232 personas en el área técnica y unas 800 en el área de seguridad y logística, para un total de 1.000 colaboradores.

Boletos. aún quedan entradas disponibles en las localidades Believe (¢92.000), Never Say Never (¢69.000), balcón (¢63.250), platea (¢57.500), Purpose (¢51.750), sombra (¢40.250), gradería sur (¢28.750) y preferencial (¢23.000). Los boletos se pueden comprar en www.eticket.cr.











Comparta este artículo Entretenimiento Tres tarimas, 432 luces móviles y 17 camerinos pide Justin Bieber para su concierto en Costa Rica Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Tres tarimas, 432 luces móviles y 17 camerinos pide Justin Bieber para su concierto en Costa Rica Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.