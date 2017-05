Juanes narra con música y videos sus planes de amor

El colombiano estrenó este viernes su última producción discográfica

El nuevo viaje conceptual del colombiano Juanes se ha gestado durante más de un año. El compositor se lanzó en una aventura audiovisual que pretende conquistar a sus seguidores con una obra muy bien hilada entre canción y canción y que estrena entera este viernes 12 de mayo.

Mis planes son amarte no solo es un nuevo álbum, es un disco visual compuesto por 12 temas y sus respectivos videos. Detrás de cada uno, y viéndolos en orden, existe una narrativa en torno a la búsqueda de un amor conocido, imposible, desconocido o posible; dependiendo desde qué perspectiva se aprecie.

De acuerdo con la disquera Universal Music, Mis planes son amarte es la primera producción en su estilo en ser publicada por un artista latino. Además, confirmaron que estará por completo en la plataforma Spotify, que también tiene disponible la reproducción de clips.

Después de tres años de no entrar al estudio de grabación, Juan Esteban Aristizábal (su nombre de pila), retomó la composición con una madurez artística mucho mayor, pero conservando también las raíces de esos sonidos poperos y roqueros mezclados con géneros latinos que lo llevaron a la fama.

En este disco conceptual, el músico contempla también fusiones de reggae, jazz, bolero y algo de guasca (la música tradicional de Medellín). Además, se metió de lleno en el trabajo de productor de este material.

Los adelantos. Las primeras pinceladas del disco las presentó Juanes hace aproximadamente ocho meses cuando estrenó la pieza Fuego. Tal vez para los seguidores, la producción visual acompañaba muy bien a la historia del tema; sin embargo, los planes de Juanes ya se habían fraguado desde mucho antes y tenía todo bien medido para que las imágenes encajaran con un enfoque mucho más complejo.

El segundo extracto de la nueva producción fue Hermosa ingrata, que se publicó en enero de este año. ¿Qué tendría que ver ese extraño perro que aparece al principio de la grabación con la narrativa del video? o ¿por qué Juanes fue a pedir la ayuda de un curandero? Estas preguntas tienen su respuesta si se aprecia por completo el disco visual. Como una estrategia de difusión, el artista tenía medido qué presentar a cuenta gotas para enganchar a su público y crear una atmósfera de intriga entre un video y otro.

La fotografía, el vestuario y los escenarios de los visuales presentados hasta ahora mantienen una excelente conexión entre sí. Si se le pone atención a los más recientes liberados como lo fue Ángel –cuyo protagonista vuelve a ser el particular can de Hermosa ingrata– salta a la vista que entre ellos hay una intensa relación.

En Ángel, se presenta a otro personaje que también será muy importante en el desarrollo de la trama: se trata de Javier, un astronauta que está en la búsqueda de algo... pero todavía la audiencia no sabía de quién se trataba.

La intérprete Kali Uchis acompaña a su coterráneo en El ratico, tema que destaca en el disco por su música latina con tintes algo más urbanos. Los colores de esta producción son vívidos y contrastan a la perfección con la lírica de la pieza que habla sobre la finalización de un amor.

El mes de mayo trajo a las plataformas digitales el estreno de Es tarde e introdujo a dos nuevos protagonistas; además, provocó una entretenida “reunión paisa”, en Medellín, lugar natal de Juanes.

El tema lo presentó J Balvin, Piso 21, Karol G, Dj Pope, Sky, Mosty, Bull Nene (artistas originarios de la zona) y al exfutbolista Juan Pablo Ángel. Resulta que la búsqueda de Javier (Juanes) lo llevó por error a recorrer México y al cierre de la historia, se dio cuenta de que lo que le faltaba estaba en el corazón de la selva de su tierra.

Lamentablemente, el actor mexicano Renato López, quien filmó varios de los videos de Mis planes son amarte , fue asesinado en noviembre del año pasado. El suceso afectó directa y sentimentalmente a Juanes debido a la relación de amistad que había entre ellos.

El último adelanto del disco llevó al colombiano a explorar algo por primera vez en su carrera: cantar en inglés.Good Bye for Now mostró al astronauta Javier acompañado por una indígena de procedencia desconocida hasta este momento. La pareja protagoniza en el clip una historia de amor y con la letra de la pieza provocan el cierre de la historia que hay entre Perro viejo (primer track del disco) y Esto no acaba (el último tema).

El compositor fue osado al presentar en desorden la historia, pero está tan bien realizada la producción que por separado cada audiovisual cautiva y al verlos en seguidilla el cuento de la introspección y la búsqueda capturan de lleno la atención.

Esta semana, el medellinense volvió a su pueblo para presentar de manera oficial su nuevo trabajo. Subió al tradicional metro, viajó en el metrocable, admiró los grafitis de las comunas y contó, desde lo más alto de las montañas de su poblado, cuál es su nueva historia y sus planes en el amor.











Comparta este artículo Entretenimiento Juanes narra con música y videos sus planes de amor