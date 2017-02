Miss Universo Iris Mittenaere aclara rumores sobre su sexualidad

San José, (Redacción)

Luego de que varios medios internacionales especularan sobre el posible lesbianismo de la recién coronada Miss Universo, Iris Mittenaere, ella decidió hablar y dejar al descubierto su verdad.

En una entrevista realizada por el programa de Telemundo 'Un nuevo día', Iris conversó sobre diversos temas entre ellos su sexualidad. La francesa había sido relacionada con su amiga y Miss Francia 2015 Camille Cerf, debido a varias publicaciones en el Instagram de ambas en el que se les veía muy unidas y afectuosas.

Ante la pregunta de su "supuesta homosexualidad", Iris dijo que "No me importa, ella (Camille) es mi mejor amiga, realmente la amo pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero a ella. No me importa si dicen que me gustan hombres o mujeres, pero en este caso: me gustan los hombres", dijo en la entrevista.

Según medios franceses, la pareja de Iris se llama Matthieu Declercq. Una prueba de la posible relación entre ella y él es una fotografía publicada por Declercq el día en el que Iris fue coronada como Miss Universo.

