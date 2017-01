Miss Universo coronó a su segunda reina francesa, Iris Mittenaere

Edición número 65 del concurso coronó a europea tras 15 años sin hacerlo

Antes de saber que se llevaría la corona, Miss Francia respondió a la última ronda de preguntas de Miss Universo 2016 destacando el provecho de participar en el certamen.

“Si esta noche no gano, de todas formas estaré feliz”, aseguró Iris Mittenaere, de 24 años, quien se consagró , en Filipinas, como la segunda Miss Universo francesa de la historia.

La última vez que el certamen de belleza había celebrado una reina europea fue en el 2002. La primera (y hasta anoche) única francesa en alcanzar el mérito fue Christiane Martel, en 1953. Martel ganó en apenas la segunda edición del concurso más popular del mundo.

La nueva Miss Universo acercó a Francia a la codiciada corona tras 64 años de verla reposar en cabeza ajena. Mittenaere mide 1,73 metros de altura y trabaja como modelo en su país.

Su participación durante las preliminares y la gala siempre estuvo entre las favoritas de los críticos y expertos.

El anfitrión del show , Steve Harvey, tensó con silencio los últimos segundos antes de anunciar la ganadora del concurso.

En un gesto solidario, Mittenaere sostuvo las manos de la otra finalista, la haitiana Raquel Pélissier.

La tercera finalista, la colombiana Andrea Tovar esperó el resultado a un lado del escenario. Al igual que Miss Francia y Miss Haití, la reina colombiana respondió con soltura y confianza la pregunta que definió el resultado final del certamen: ¿en qué has fallado en tu vida y quéaprendiste de esta experiencia?

No obstante, el candor en la voz de Mittenaere fue decisivo para su victoria: “He fallado varias veces en mi vida”, contestó. “Cuando fracasas tienes que levantarte y seguir adelante”, afirmó sonriente.

Breve éxito latino

América Latina consiguió seis espacios en el top 13: México, Kristal Silva; Perú, Valeria Piazza; Panamá, Keity Drennan; Colombia, Andrea Tovar; Brasil, Raissa Santana; y Haití, Raquel Pélissier.

Las latinas se sumaron a Miss Kenia, Mary Esther Were; Miss Indonesia, Kezia Warouw; Miss Estados Unidos, Deshauna Barber; Miss Filipinas, Maxine Medina; Miss Canadá, Siera Bearchell y Miss Francia.

Tras eliminar la modalidad del top 15, la organización del certamen anunció que el primer corte del concurso contaría con doce reinas de belleza. No obstante, abrió la posibilidad de incluir una ganadora más.

Gracias al voto del público, con más de 100 millones de votos a su favor, avanzó así Miss Tailandia, Chalita Suansane.

Aunque las latinas se llevaron la mitad de los cupos, la gran sorpresa fue la ausencia de una de las favoritas: Miss Venezuela, Mariam Habach. El país sudamericano no quedaba fuera de un top desde el 2010.

El aluvión de latinas no sobrevivió a los primeros recortes: Perú, Panamá y Brasil salieron de la competencia antes del top 9 , junto con Indonesia.

México salió de la competencia junto con Estados Unidos y Canadá.

Esta última engalanó la pasarela de Miss Universo muy a pesar de las fuertes críticas que recibió en redes sociales por su cuerpo corpulento.

Miss Kenia y Miss Haití fueron dos de las sorpresas más grandes del certamen.

Kenia avanzó hasta las primeras preguntas cuando tuvo que evaluar las expectativas del gobierno de Donald Trump y la reina de belleza se tropezó en los mecates de sus propias palabras.

Haití, por otro lado avanzó hasta el top 3 gracias a una presentación impecable y, además, un gran dominio de sus respuestas frente a los jueces.

“Hace siete años, sobreviví al terremoto de Haití y sentí que fracasaba porque no estaba viviendo mis sueños. Elegí ser una persona positiva y aprender una muy buena lección. Estoy aquí, el día de hoy, viviendo mis sueños”, defendió la concursante en la última pregunta.

Tropezones

El único atisbo de Miss Costa Rica, Carolina Rodríguez, fue durante la pasarela de presentación. El ingreso de las 86 misses estuvo, por primera vez, integrado a una presentación musical en vivo. El rapero Flo Rida se colocó en el centro del desfile e impuso el ritmo para el resto de la presentación: dinámico, acelerado y con mínimo tiempo para ver la sonrisa de Carolina entre la marejada de concursantes.

Con el regreso de Steve Harvey como anfitrión, su gravísimo pecado durante el último certamen no pasó por desapercibido ni un segundo.

El anfitrión de Miss Universo entró al escenario disculpándose por haber coronado a la reina equivocada (Miss Colombia 2015) y aseguró que, tras una operación de ojos, no tendría problemas leyendo la tarjeta con el nombre de la ganadora.

Esa fue la mención más velada al asunto porque Harvey insistió en recordárselo a la Miss Universo cuando subió al escenario antes de la primera elimatoria. El anfitrión le preguntó a quemarropa sobre cómo había quedado su imagen en ese país tras el sonado tropiezo.

“Muchos te odian”, respondió en inglés Andrea Tovar con cara de compungida, antes de decir en español: “Te perdono, en el nombre de mi país. Sabemos que errar es de humanos”.

Flo Rida no fue el único músico en amenizar la competencia. Antes de anunciar a la ganadora del concurso, el grupo noventero Boyz II Men le ofreció una intensa serenata a Miss Francia, Miss Haití y Miss Colombia al ritmo de I’ll Make Love to You.

Antes de enfrentar la última ronda, las reinas de belleza cruzaron la pasarela con sus trajes de gala y, cada una, recibió , de la mano de uno de los cantantes, una rosa roja.

Los nuevos cambios en la presentación del certamen dieron fluidez a los descansos del certamen. Sin embargo, salvo el tropiezo verbal de Miss Kenia, no hubo otro momento memorable en el cual pensar.

Eso sí, el tropezón de Harvey en el 2016 sigue vigente. Va a costar olvidarlo.











