Mel Gibson recibe nominación al Óscar con su nuevo hijo en brazos

El cineasta y actor se convirtió en padre por novena vez el viernes pasado

Mel Gibson ha tenido una semana inolvidable: el viernes se convirtió en padre por novena ocasión y este martes recibió una inesperada nominación como mejor director al Óscar que coronó su notable regreso a Hollywood de las tinieblas.

"¡Qué podría ser más emocionante que oír el anuncio de las nominaciones con mi hijo recién nacido en brazos!", dijo Gibson en un comunicado luego de que su filme Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre) recibió seis candidaturas a los Premios de la Academia esta mañana.

El actor y director de 61 años y su pareja, la guionista Rosalind Ross, vieron nacer a su primer hijo juntos el viernes 20 de enero. El pequeño se llama Lars Gerard Gibson, según informaron medios de comunicación internacionales como ABC Newsy People. Gibson es padre de siete hijos con su primera esposa, Robyn Moor, y una niña de siete años con su ex novia Oksana Gerigorieva.

Regreso triunfal. Hace apenas cinco años, Gibson fue un paria y comidilla de comediantes de la medianoche tras una serie de diatribas y escándalos que llevaron a algunos pesos pesados de la industria a decir que nunca trabajarían con él.

Gibson era uno de los astros del cine más lucrativos del mundo tras haber actuado en franquicias como Mad Max y Lethal Weapon y películas más serias como Ransom, The Patriot y Braveheart , que le mereció los Premios de la Academia a la mejor película y el mejor director.

Pero su perfil cayó en picada en el 2006 cuando hizo comentarios antisemitas mientras era arrestado en una autopista en Malibu, California, bajo sospecha de que conducía ebrio. Gibson luego se disculpó y fue sentenciado a libertad condicional y un tratamiento para el alcoholismo. Fue listado como la tercera peor celebridad en 2006 en una encuesta de AP-AOL News, sólo detrás de Britney Spears y Paris Hilton.

Más adelante, en 2011, no refutó un cargo menor de violencia doméstica presentado por su exnovia Oksana Grigorieva y fue sentenciado a tres años de libertad condicional, terapia y dos días de servicio comunitario. Alarmantes grabaciones en audio de la pareja peleando salieron a la luz.

Hacksaw Ridge, la historia de un médico pacifista del ejército en la Segunda Guerra Mundial, es la primera película que Gibson ha dirigido desde Apocalypto de 2006. También dirigió el controvertido éxito de taquilla de 2004 The Passion of the Christ.

Andrew Garfield, quien fue nominado al Óscar al mejor actor por Hacksaw Ridge, dijo que Gibson ha cambiado y lo calificó como "un nuevo amanecer". "Estoy realmente complacido de que su trabajo haya sido reconocido de este modo y de que sus talentos sean reconocidos", dijo Garfield. "Y también siento que lo que está siendo reconocido es que él ha sanado y ha trabajado mucho en sí mismo y que sea lo que haya ocurrido hace 10 años, ocurrió hace 10 años".

La rehabilitación de Gibson en Hollywood comenzó en el 2011 con la comedia oscura The Beaver, dirigida y coprotagonizada por su vieja amiga Jodie Foster, con quien estelarizó Maverick en 1994.