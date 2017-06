Las Kardashian y Caitlyn Jenner se distancian: ahora Kim la acusa de destruir su familia

Como informó La Naciónsemanas atrás, tras la publicación del libro autobiográfico de Caitlyn Jenner, The Secrets of My Life, había nacido un enojo entre la autora y el clan Kardashian. La razón: para las hermanas lo escrito era "mentira".

En aquella ocasión el descontento de las hermanas Khloé y Kim se derivó porque Caitlyn escribió que "Kris (la madre de ambas) siempre supo sobre sus deseos de convertirse en mujer y que por eso "aceptó que en ocasiones me vistiera como una".

Ahora, en el más reciente episodio de Keeping Up With The Kardashians de E!, Kris ha expresado su desacuerdo con la forma de actuar de Caitlyn, según informó People en Español.

En The Secrets of My Life Caitlyn escribió que Kris, su esposa por 23 años, "amasó una fortuna que no compartió". Comentario que cayó como balde de agua helada a Kris.

"No ha pagado un recibo desde 1972. Ni siquiera sabe lo que costaba un jardinero", dijo la madre de las Kardashian en una conversación que tuvo con Kim.

En el video se ve como madre e hija continúan hablando hasta que Kim se exaspera y asegura que Caitlyn "destruyó la vida de sus familias".

"Ella literalmente comenzó tres familias con tres personas diferentes y al final ha destrozado a todos", dijo Kim con evidente enojo.

Según People en Español, el enojo de las Kardashian por estas declaraciones en el libro han estropeado la buena relación que existía entre la expareja (Kris y Caitlyn). Así lo confirmó Kim en una entrevista en el show de Andy Cohen.

"Cero", fue la respuesta de Kim cuando le preguntaron sobre la posible reconciliación amistosa de su madre con su ex. Pero Kris no es la única que no quiere volver a saber nada de Caitlyn. "En realidad nadie, como mucho un dos por ciento, y eso incluye a Kendall y Kylie. Ese es el porcentaje, muy justo, en mi opinión", aseveró Kim Kardashian.