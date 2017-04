Kardashian aplican ley del hielo a Caitlyn

Tras la publicación de The Secrets of My Life de Caitlyn Jenner, sus hijastros y exesposa han decidido aplicarle un tipo de “ley del hielo” por lo que escribió.

Según informa People en Español, la primera en dejarle de hablar fue Khloé Kardashian.

La situación se dio a conocer de boca de la propia Jenner, quien luego de participar en el show radial de Andy Cohen Sirius XM , reveló que Khloé no quiere hablarle.

“Es muy triste. Era muy cercana a Khloé. Durante 23 años la crié. La conocí cuando ella tenía 5 años”, dijo.

Para la mala suerte de Caitlyn, Kris Jenner, – quien fue su esposa por 23 años–, también se molestó por la publicación del libro.

“Me llamó y me dijo que no quería volverme a hablar”, relató Jenner durante el programa.

Memorias. En The Secrets of My Life Jenner confesó que durante su matrimonio con Kris ella siempre supo sobre sus deseos de convertirse en mujer y que por eso “aceptó que en ocasiones me vistiera como una”.

“Le dije que toda la vida ha habido una mujer dentro de mí”, dijo Jenner en la entrevista.

De manera más directa y aprovechando el espacio en el showKeeping Up With The Kardashians de E!, Kim Kardashian dijo que lo escrito por Jenner “es una mentira”.

“Nunca he estado tan enojada y desilusionada con alguien en toda mi vida”.

En el show de Ellen Degeneres, Kim dijo que sentirse triste por todo lo que su madre ha pasado.

“Ahora no espero que Caitlyn sea honesta con mi madre pero, ¡es tan hiriente!”, dijo Kardashian West.

“Le deseo todo el éxito en el mundo, pero que no sea a nuestra costa”.