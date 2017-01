2017: 25 filmes para enloquecer en las butacas

A la espera de un año de película

El cine no se detiene y es reconfortante saber eso. En el 2017, año que recién respiramos, el dulce sabor de los superhéroes, la ficción galáctica y la seductora fantasía no faltarán en la mesa de los más exigentes comensales.

Pasando las nuevas hojas del calendario, estrellas como el poderoso Thor, el juvenil Spider-Man, la bella Mujer Maravilla y hasta los recordados y coloridos Power Rangers, levantan la mano como representantes de una ola de películas que no dejarán a nadie metido en casa. ¡ Reventarán las butacas y harán de estos 365 días un deleite para los geeks !.

Sí señores, todo pinta muy bien para Hollywood y sus blockbusters de locura. Si no lo cree, repase a continuación 25 películas que usted no querrá perderse.

Doce meses antes de su develación ya el mundo se frota las manos esperando el Episodio VIII de Star Wars , la aventura galáctica que dará sentido y continuidad a El despertar de la Fuerza.

En diciembre del 2015, el planeta dejó a Rey (Daisy Ridley) cara a cara con el envejecido Luke Skywalker (Mark Hamill). Ahora todos quieren saber de ellos, pues la fuerza oscura de Kylo Ren acecha sin misericordia.

El Episodio VIII , además, contará con un atractivo especial: todos querrán ver las últimas apariciones de Carrie Fisher en su papel de la princesa Leia. Por fortuna, antes de su reciente e inesperada muerte, la actriz dejó sus escenas bien filmadas.

Sin dejar la línea de la ciencia ficción apunte estos largometrajes en su lista de deseos: Ghost in the Shell , de Ruperts Sanders, y Alien: Covenant , de Ridley Scott.

Ghost in the Shell , con Scarlett Johansson como protagonista y con el encanto del manga que le da origen a la historia, nos mostrará las aventuras de ‘the Major’, un híbrido cyborg-humano que le da con todo a terroristas tecnológicos de gran poder destructivo.

Por su parte Alien: Covenant , filme que sigue el hilo a Prometheus (2012), llevará a los tripulantes de una nave a encontrarse en un planeta extraño y frente a frente con un ser raro: David (Michael Fassbender), sobreviviente de la misión Prometheus.

Del genio de Scott también aparece Blade Runner2054 , una reedición de la película que hizo famosa en 1982 y que logró dos nominaciones al Óscar.

La nueva versión de Blade Runner es dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford.

“Treinta años después de los eventos del primer filme, un nuevo blade runner llamado K (Gosling), descubre un secreto que podría acabar con el caos social. Eso lleva a K a iniciar una búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años”, describe su argumento.

Imposible, además, no mencionar a Resident Evil: The Final Chapter , cinta en la que al fin conoceremos el desenlace de la aventura apocalíptica de Alice (Milla Jovovich). Se trata del sexto capítulo de la famosa saga, dirigida por Paul W. S. Anderson.

También apunte por allí a Valerian and the City of a Thousand Planets , la nueva cinta de Luc Luc Besson sobre una máquina del tiempo, una revolución y Cara Delevingne en el rol central.

A luchar por la justicia. Los héroes son fantásticos y en el 2017, por fortuna, no será el año en que los extrañaremos.

Comencemos con la Liga de la Justicia , la esperada reunión de superhéroes convocada por DC Comics para hacer frente al éxito de Los Vengadores , de Marvel.

Al mando de Zack Snyder, Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck) y La Mujer Maravilla (Gal Gadot) –solo por citar algunas luminarias–, se juntarán en noviembre un reunión cinéfila sin precedentes.

Aún no se conocen muchos detalles de la cinta confeccionada por Snyder, pero se espera un mejor trabajo que el realizado en Batman vs Superman: Dawn of Justice , cinta no muy bien valorada por la crítica y por los fans.

Por si fuera poco, Snyder también es el encargado de producir la aventura en solitario de la Mujer Maravilla, la cuarta entrega del universo de DC Comics.

La Mujer Maravilla ( Wonder Woman , 2017) contará como Diana (Gadot) descubre todos sus extraordinarios poderes. Ella sale de una recóndita isla con la noble tarea de salvar al mundo.

Pero aún hay más para DC Comics. En asociación con la empresa Lego, el hombre murciélago tendrá su aventura en el mundo de los bricks : en febrero próximo viene The Lego Batman Movie , spin-off de Lego Movie (2014).

Marvel, como es lógico, no se dará vacaciones en el 2017. La compañía de historietas viene con todo relanzando al nuevo Spider-Man en la pantalla grande.

Del nuevo y juvenil Hombre Araña ya habíamos tenido una probadita en Los Vengadores: La Era de Ultrón (2015), pero ahora viene recargado para meternos en su arácnido y loco mundo.

Spider-Man: Homecoming se llama la nueva cinta y es protagonizada por Tom Holland. En el filme Tony Stark (Robert Downey Jr) le ayudará al arácnido a patearle el trasero a un nuevo villano: El Buitre (Michael Keaton).

Cortesía de Marvel también llegará a la pantalla grande Thor: Ragnarok (Chris Hemsworth) – la tercera aventura en solitario del dios nórdico– y Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

En Thor: Ragnarok , una historia de la que se sabe poco, veremos entre otras cosas a Hulk (Mark Ruffalo) ardiendo de cólera y al Dr. Strange haciendo locuras y maromas con la realidad. Cate Blanchett, como la diosa asgardiana Hela, será otro punto alto.

Por su parte, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 da continuidad a la película lanzada en el 2014. Al mando de James Gunn, otra vez, la secuela pone a Peter Quill (Chris Pratt) y su estrafalaria pandilla en un peligroso y entretenido viaje por el cosmos.

“Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan resolver el misterio del verdadero linaje de Quill”, dice la sinopsis.

En 2017, Wolverine (Hugh Jackman) también regresa a las pantallas. Fox y Marvel se dan la mano para lanzar Logan , una cinta en la que el mutante se muestra debilitado y envejecido.

“La nueva película tendrá lugar en un futuro en el que los poderes del mutante ya no funcionan bien. Justo en ese momento conoce una niña que tiene garras en las manos y pies y se da cuenta de una nueva y peligrosa amenaza”, dice el sitio Sensacine.com

El zarpe en cuanto a superhéroes en el cine es estelarizado por Power Rangers . La cinta –sin la ayuda y el genio de las grandes compañías–, apuesta por la nostalgia generada por el éxito televisivo de los años 90.

¿A quién tienen que enfrentar los cinco paladines? Pues no podían ser otros: a Rita Repulsa (Elizabeth Banks) y a Zordon (Bryan Cranston).

Más imperdibles. En el 2017 estamos seguros que la familia entera estará feliz con tres estrenos bomba: Mi villano favorito 3 , Cars 3 y Coco .

Las dos primeras cintas, destinadas a llenar las butacas con la alegría de los niños y espíritu infantil de sus padres, prometen repetir la magia que las hicieron brillar en sus episodios pasados.

¡Ya veremos en que otro enredo se mete Grú y que otro sueño tiene MacQueen!.

De Coco , la nueva joya de Pixar sabemos poco, pero si la frase “por los frutos los conoceréis” es cierta, la cinta que tiene como marco el Día de los Muertos será genial.

Además, aunque ya se estrenó en EE.UU, para efectos ticos el 2017 será el año de Moana , la cinta de Disney que presenta a su nueva y morena princesa.

Dos cintas más a las que no se les puede perder la pista son la versión en carne y hueso de La bella y la bestia –estelarizada por Emma Watson– y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar , quinta entrega de la saga en la que sobresale Javier Bardem, como el villano.

Con Fate of the Furious, los más grandes e intrépidos de la casa tendrán su oportunidad de saciar su hambre de velocidad y aventura. Es la octava cinta de la saga Rápidos y furiosos y como es costumbre viene igual de potente.

Kong: Skull Island –nueva versión sobre King Kong –, espera sorprender con un elenco de lujo: Tom Hiddleston, Brie Larson y Samuel L. Jackson.

Este año que recién empieza también traerá el reinicio de la franquicia La Momia , recordada por el papel protagónico de Brendan Fraser. Ahora, para felicidad de muchos, es Tom Cruise quien toma la batuta acompañado de figuras como Russell Crowe.

Cerramos este recuento con La Torre Oscura , de Nikolaj Arcel. La cinta, que es una adaptación fílmica de la saga literaria de Stephen King, promete en julio un western para la historia.

Idris Elba, en el papel estelar, y Matthew McConaughey, en un rol secundario de infarto, darán mucho de qué hablar.

Vea los tráilers de las 25 películas:

1) -- The fate of the Furious

Director: F. Gary Gray

Elenco: Vin Diesel, Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham, Charlize Theron,

Estreno: Abril del 2017.

Sinopsis: Octava entrega de la famosa franquicia. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

2) --La bella y la bestia

Director: Bill Condon

Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson,

Sinopsis: Adaptación en imagen real del clásico de Disney "La bella y la bestia", que cuenta la historia de una joven que para salvar a su padre, decide ir a un castillo y quedar ahí atrapada junto a una bestia maldita. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

3--Star Wars: Episodio VIII

Director: Rian Johnson

Elenco: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher,

Estreno: Diciembre del 2017.

4) --Logan

Director: James Mangold

Elenco: Hugh Jackman, Patrick Stewart

Estreno: Marzo del 2017.

Sinopsis: Ha pasado un año tras los eventos de X-Men: Days of Future Past. Logan ha decidido no volver a usar sus poderes ni sus garras, pero cuando una malvada organización liderada por Nathaniel Essex intenta utilizar al resto de mutantes que quedan en el mundo, convirtiéndolos en armas para usar en su beneficio, Logan se verá obligado a volver a ser 'Wolverine' una vez más. Se basará en la miniserie de cómics "Wolverine: Old Man Logan", escrita por Mark Millar e ilustrada por Steve McNiven en 2008 y 2009. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

5)--Resident Evil: The Final Chapter

Director: Paul W.S. Anderson

Elenco: Milla Jovovich, Li Bingbing, Ali Larter,

Estreno: Enero del 2017.

Sinopsis: La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde la comenzó la pesadilla -Raccoon City-, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los últimos supervivientes del apocalipsis. En una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas con viejos y con un inesperado aliado en una batalla contra hordas de zombis y nuevos monstruos mutantes. Será la aventura más difícil de Alice para salvar a la humanidad, que está al borde de la extinción. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

6)--Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Director: James Gunn

Elenco: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel,

Estreno: Mayo del 2017.

Sinopsis: Ambientada en el nuevo contexto sonoro de "Awesome Mixtape #2", continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan resolver el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes a medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose. Secuela de Guardianes de la galaxia (2014). TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

7)-- Piratas del Caribe 5: la venganza de Salazar

Director: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Elenco: Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush,

Estreno: Mayo del 2017.

Sinopsis: El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

8)-- Batman: Lego Movie

Director: Chris McKay

Elenco: Animado.

Estreno: Febrero del 2017.

Sinopsis: Spin-off de Leg Movie, esta vez protagonizado por Batman. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

9)-- The Dark Tower

Director: Nikolaj Arcel

Elenco: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Abbey Lee

Estreno: Julio del 2017.

Sinopsis: Adaptación cinematográfica de la saga literaria de Stephen King. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

10)-- Ghost in the Shell

Director: Rupert Sanders

Elenco: Scarlett Johansson, Michael Pitt,

Estreno: Marzo del 2017.

Sinopsis: Basada en la internacionalmente aclamada saga de ciencia ficción, "GHOST IN THE SHELL" narra la historia de the Major, un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

11)-- Alien: Covenant

Director: Ridley Scott

Elenco: Katherine Waterston, Michael Fassbender, Demián Bichir,

Estreno: Mayo del 2017.

Sinopsis: Rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que creen que es un paraíso inexplorado, pero resulta tratarse de un mundo oscuro y hostil cuyo único habitante es un "sintético" llamado David (Michael Fassbender), superviviente de la malograda expedición Prometheus". Secuela de "Prometheus" (2012), a su vez precuela de "Alien" (1979). TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

12)-- Blade Runner 2049

Director: Denis Villeneuve

Elenco: Ryan Gosling, Harrison Ford,

Estreno: Octubre del 2017.

Sinopsis: Treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner, K (Ryan Gosling) descubre un secreto largamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar una búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

13)-- Liga de la Justicia

Director: Zack Snyder

Elenco: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Amber Heard, Amy Adams,Jesse Eisenberg, Ezra Miller

Estreno: Noviembre del 2017.

16)-- Mi villano favorito 3

Director: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon

Elenco: Animado.

Estreno: Junio 2017.

18)-- La gran muralla

Director: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon

Elenco: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe.

Sinopsis: China, siglo XV. Un mercenario inglés (Matt Damon) y otro español (Pedro Pascal) son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China; ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: la mítica muralla ha sido edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

Estreno: Febrero 2017.

19)-- Coco

Director: Lee Unkrich, Adrian Molina

Elenco: Animado.

Sinopsis: Proyecto de Pixar basado en la festividad mexicana del "Día de los Muertos". TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

Estreno: Noviembre del 2017.

20)-- La momia

Director: Alex Kurtzman

Elenco: Tom Cruise, Russell Crowe.

Estreno: Julio 2017.

Sinopsis: Una reina de la antigüedad despierta de su tumba, trayendo consigo su milenaria maldición y terrores que desafían la comprensión humana. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

21)-- Moana

Directores: John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams.

Elenco: Animado.

Estreno: Enero del 2017.

Sinopsis: La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista es Vaiana Waialiki, una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la única hija de un importante capitán que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

22)-- THOR RAGNAROK

Director: Taika Waititi

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo.

Estreno: Noviembre del 2017.

23)-- POWER RANGERS

Director: Dean Israelite

Elenco: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky Gomez

Estreno: Julio del 2017.

Sinopsis: La película sigue a cinco ordinarios jóvenes en la preparatoria que tienen que convertirse en algo extraordinario cuando descubren que su modesto poblado de Angel Grove –y el resto del mundo– está al borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, nuestros héroes descubren rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta. Pero para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

24)-- KONG: SKULL ISLAND

Director: Jordan Vogt-Roberts

Elenco: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman

Estreno: Marzo del 2017.

Sinopsis: Un diverso equipo de exploradores es reunido para aventurarse en el interior de una isla del Pacífico —tan bella como traicionera— que no aparece en los mapas, sin saber que están invadiendo los dominios del mítico King Kong. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

25)-- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND

Director: Luc Besson

Elenco: Cara Delevingne, Dane DeHaan

Estreno: Julio del 2017

Sinopsis: A través de una máquina del tiempo, los agentes terrícolas Valerian y Laureline están explorando Syrte, el principal planeta de un sistema de 1000 mundos. Su misión es descubrir si en el futuro los Syrtians representan un peligro para la Tierra. Lo que encuentran es un imperio en ruinas liderado por un grupo de aristócratas decadentes, la población lista para la revolución, y una misteriosa casta de sabios enmascarados que discretamente mueve los hilos de unas fortalezas ocultas. Agitados por los vientos de la historia, los agentes de la Tierra deberán elegir de qué lado están. TOMADO DE FILMAFFINITY.COM

OTRAS CINTAS EN EL RADAR

Transformers: The Last Knight, de Michael Bay.Estreno: Junio.

Cincuenta sombras más oscuras, de James Foley.Estreno: Febrero

Guerra Mundial Z 2, de Juan Antonio Bayona.Estreno: Junio.

Ascendente (de la serie Divergente), de Lee Toland Krieger.Estreno: Junio

War for the Planet of the Apes, de Matt Reeves.Estreno:Julio

Baywatch, de Seth Gordon.Estreno: Mayo

IT, de Andrés MuschiettiEstreno: Julio

John Wick: Pacto de sangre, de Chad Stahelski.Estreno: Febrero

Kingsman: The Golden Circle, de Matthew VaughnEstreno:Junio

T2: Trainspotting, de Danny BoyleEstreno: Enero

La La Land, de Damien ChazelleEstreno: 19 de enero











