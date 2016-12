Carrie Fisher grabó todas sus escenas para 'Star Wars: Episodio VIII'

Carrie Fisher volvió a revivir su legendario papel de la Princesa Leia con el regreso de Star Wars, en El despertar de la Fuerza (2015).

Tras su fallecimiento la mañana de este martes, la incertidumbre se sentía entre muchos fans: ¿qué pasaría con su participación en el ya anunciado Episodio Vlll?

En medio del luto, los seguidores del universo de la gigantesca franquicia todavía tienen una oportunidad para recobrar el aliento. Su tiempo en pantalla grande no ha terminado: todas las escenas de Fisher para Star Wars: Episode VIII ya fueron grabadas.

La cinta finalizó en julio su producción y se encuentra en proceso de post-producción.

Leia, ahora convertida en general, tiene un importante papel en la actual trilogía, conformada por el El despertar de la Fuerza (2015), Star Wars: Episodio VIII (que será lanzada el 15 de diciembre del 2017) y Star Wars: Episodio lX (2019).

Su personaje ahora representa a la madre de Kylo Ren (Adam Driver), el villano y fuerza importante detrás de la Primera Orden.

Sin embargo, se esperaba que Mark Hamill (Luke Skywalker) y Carrie Fisher también volvieran para la película final de la nueva trilogía. Será para esta secuela la que el equipo de producción tendrá que lidiar con la ausencia de Fisher, ya que la película se encuentra en preproducción y se comenzará a filmar hasta el 2017.

De hecho, el director de Star Wars: Episodio IX, Colin Trevorrow, dijo en una entrevista a principios de este año que quería que Leia tuviera un papel más importante en su película.

Al hablar de Luke y Leia en una entrevista realizada en enero de 2016 con E!, Trevorrow dijo que está emocionado de "encontrar nuevos lugares en los que podamos tomar esos personajes".

"Son íconos, pero también son personas que han sufrido una gran pérdida y desafío en el transcurso de todas estas películas", dijo sobre Luke y Leia, lo que confirma que los planes contemplaban que Leia jugara un papel importante en el Episodio IX junto con su hermano.

En una reciente entrevista para el The New York Times, John Knoll, representante de Industrial Light and Magic dijo que Lucasfilm no planeaba utilizar regularmente la técnica de recreación digital de actores difuntos en el futuro, aunque ese comentario lo hizo antes de la muerte de Fisher.

"Es extremadamente laborioso y costoso de hacer. No creo que nadie se dedique a este tipo de cosas de manera casual ", dijo Knoll, refiriéndose a la recreación que debieron hacer para Rogue One de Peter Cushing (gobernador Tarkin), fallecido en 1994. "No estamos planeando hacer esta recreación digital extensivamente a partir de ahora. Sólo tiene sentido para esta película en particular".











