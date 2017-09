Filme costarricense 'Violeta al fin' tendrá su estreno mundial en Corea del Sur

La película costarricense Violeta​ ​al​ ​fin, ​​de la cineasta Hilda Hidalgo, tendrá su premiér mundial en el Busan International Film, que se realizará en Corea del Sur del 12 al 21 de octubre.

El nuevo filme, protagonizado por la experimentada actriz Eugenia Chaverri, se estrenará el 16 de octubre en ese país asiático.

"Estoy muy contenta. Por un lado es sui generis estrenar al otro lado del mundo, en Corea del Sur. Además, por otro lado, es una oportunidad extraordinaria estrenar en un festival de primer nivel y dar a conocer la película a nivel internacional", comentó Hidalgo en un comunicado.

El segundo largometraje de ficción de Hidalgo, después de Del amor y otros demonios (2009), participará en el Flash​ ​Forward​ del Busan, sección oficial del certamen que agrupa películas no-asiáticas, con el común denominador que expresan audacia creativa, voces experimentales y el cine como una forma de arte.

Adicionalmente, Violeta al fin fue seleccionada para optar por el Premio del Público –el Flash Forward​ ​Audience​ ​Award–, una contienda de diez películas que patrocina el Banco de Busán.

"El festival de Busán es uno de los tres mercados más grandes del mundo, después de Cannes y el American Film Market, por lo que estrenar allá le abre a la película muchas posibilidades de venta y distribución", agregó la cineasta.

LEA MÁS: Eugenia Chaverri: "Violeta al fin apunta a premisas en las que creo...""

Repite en Asia. Es la segunda vez que Hildalgo estrena un filme en el Busan International Film, pues su ópera prima Del amor y otros demonios también debutó allí, dejando una grata impresión.

"No no tengo certeza que mi participación pasada haya influido en una nueva selección. Pero suele ocurrir que los festivales le dan continuidad a los directores que han presentado allí, por lo que no me sorprendería que exista alguna relación", dijo Hidalgo.

De lo que Hidalgo sí tiene seguridad, es que el Busan Film Festival es una gran puerta de entrada al mercado internacional. Al menos así lo experimento con Del amor y otros demonios, cinta basada en la novela del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

"Esto es como una bola de nieve, en el sentido de que el festival te abre las puertas a otro montón de festivales. Por ejemplo, con mi primera película nos abrió camino a varios países de Asia y cercanías, pues la cinta se vendió en Japón, Corea, Rusia e Israel", recordó la cineasta.

"Eso para empezar, pues luego la cinta rebotó a América y Europa. Luego de Busán la cinta se fue para el Festival Internacional de Cine de Los Angeles, una entrada importantísima al mercado norteamericano. Vamos a ver que pasa con Violeta al fin", agregó.

LEA MÁS: 'Violeta al fin', nueva película de Hilda Hidalgo que comenzó a filmarse en San José

Detalles.Violeta​ ​al​ ​fin​ narra la historia de Violeta, una mujer de 72 años que además de aprender a nadar, desea montar un negocio, romper esquemas y defender su autonomía y patrimonio.

Además de Chaverri, quien estelariza el filme como Violeta, el elenco se completa con el actor mexicano Gustavo Sánchez Parra, de las películas Amores perros (2000), Año bisiesto (2010) y Rabia (2009).

"En la cinta Parra hace el papel del profesor de Violeta", reveló sin dar más detalles Emi Kondo, coordinadora de producción del filme.

También participan los actores costarricenses Anabelle Ulloa, Erika Rojas, Andrés López Lozano, Ólger González y Óscar Castillo.

Entre otros impulsos Violeta al fin contó con el apoyo económico el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), del Instituto Mexicano de Cinematografía.

De Foprocine, la cinta recibió $200.000 para su realización, cifra que se sumó a los $100.000 que en el 2013 inyectó al proyecto el fondo Ibermedia.

Violeta al fin es producida por la compañía costarricense Producciones La Tiorba y por Laura Imperiale, de Cacerola Films, la misma que en el 2009 acompañó a Hidalgo en Del amor y otros demonios.