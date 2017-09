Stephen King, el inspirador de Hollywood

Stephen King no ha terminado de publicar un libro cuando Hollywood ya está tocando a su puerta. Es inevitable: pocos escritores son tan efectivos cuando se traducen al lenguaje audiovisual.

Cuatro décadas han pasado desde que Brian de Palma llevó a la gran pantalla Carrie . Era 1976 y el cineasta había ganado la competencia por hacerse con los derechos de la novela, publicada por King apenas dos años antes. El escritor, entonces un educador de 26 años que luchaba por perseverar como autor, recibió $2.500 de pago.

Desde entonces, Stephen King es una de las fuentes de inspiración preferidas de la industria del entretenimiento estadounidense. Directores como Stanley Kubrick, George A. Romero, David Cronenberg, John Carpenter, Rob Reiner, Bryan Singer, Frank Darabont y Lawrence Kasdan han codnvertido historias suyas en ambiciosas producciones cinematográficas, y no pocos actores y actrices se han consagrado tras interpretar a personajes creados por el oriundo de Maine.

Hoy la obra de Stephen King es más cotizada que nunca. La primera adaptación al cine de su gigantesca novela de 1986 It se ha convertido en una de las grandes ganadoras del año, dominando a placer la taquilla tanto en Estados Unidos como en otros mercados. La película del argentino Andy Muschietti acerca de unos niños discriminados que se enfrentan a una diabólica entidad en forma de payaso ha recibido el aplauso furioso de la crítica y despertado el interés por los libros de King en una nueva generación de lectores que no lo conoció cuando este era la fuente primaria de sustos en los autocinemas y videoclubes.

Desde luego que con una creación tan extensa (56 novelas y más de 200 historias cortas... por ahora), no todo podía ser perfecto. De hecho, en honor a la verdad, las malas adaptaciones de King en el cine y la televisión son más que las buenas, y muchas películas “inspiradas” en su creación son vergonzosas.

Tal es el caso de The Dark Tower , filme estrenado hace apenas un par de semanas y que ya califica como uno de los grandes fiascos del año. La película, inspirada en la aclamada serie de novelas de King del mismo título sobre un pistolero y su némesis en una tierra fantástica, decepcionó a los fanáticos del escritor, aún contando con estrellas como Idris Elba y Matthew McConaughey.

Con una recepción mixta también en estos días se estrenó The Mist , serie de Netflix basada (digamos) en la novela homónima de King. En este caso, los productores se tomaron amplias licencias creativas con la intención de buscar que la serie se extienda más allá de su temporada debut, lo que la alejó del espíritu claustrofóbico del texto original.

Con la confirmación de que It tendrá una segunda parte en el 2019 y que se vienen las películas adaptadas de otros relatos suyos como Gerald’s Game, One for the Road, Sleeping Beauties y Suffer the Little Children , hagamos un repaso por los puntos alto de la filmografía de Stephen King, quien a los 69 años no da señales de haberse hartado de Hollywood (ni viceversa).

Imperdibles:

Algunas de las adaptaciones más celebradas de obras de Stephen King

Carrie (1976), por Brian De Palma

Sissy Spacek obtuvo su primera nominación al Óscar por su papel de una joven con poderes telequinéticos atormentada por su madre.

El resplandor (1980), por Stanley Kubrick

Kubrick hizo un clásico al tomarse amplias libertades para variar la historia, lo que molestó a King. Jack Nicholson amplió su leyenda como el letal Jack.

La zona muerta (1983), por David Cronenberg

Christopher Walken estelariza como un maestro que tras estar en coma puede ver el futuro. La novela luego fue adaptada como serie de TV.

Cujo (1983), por Lewis Teague

Un San Bernardo rabioso atrapa a una madre y su hijo en un auto. El filme ha ido ganando culto con los años y es uno de los favoritos de King.

Christine (1983), por John Carpenter

Carpenter hizo la película "por encargo". Aún así, su adaptación de la historia de un auto Plymouth Fury modelo 1958 asesino es imperdible.

Cuenta conmigo (1986), por Rob Reiner

Aclamado filme cálido sobre amistad y juventud. Basada en la novela The Body, incluida en la colección de King Different Seasons, de 1982.

It (1990), por Tommy Lee Wallace

Miniserie de la cadena ABC que condensó en cuatro horas las más de 1.000 páginas de la novela. Tim Curry se consagró como el payaso Pennywise.

Misery (1990), por Rob Reiner

Kathy Bates se hizo un nombre y ganó el Óscar por su trabajo como la psicópata enfermera que captura a su escritor favorito.

The Stand (1990), por Mick Garris

Miniserie apocalíptica con un elenco de lujo: Gary Sinise, Rob Lowe, Ossie Davis, Ruby Dee, Jamey Sheridan, Laura San Giacomo y Molly Ringwald.

Sueños de fuga (1994), por Frank Darabont

El más aclamado filme basado en obras de King, es una de las mejores películas de los 90. Fue postulado a siete Óscar pero no ganó ninguno.

La milla verde (1999), por Frank Darabont

Tom Hanks es la estrella pero la cinta es del fallecido Michael Clarke Duncan, postulado al Óscar por su papel de un inocente condenado a muerte.

La niebla (2007), por Frank Darabont

Darabont completó su trilogía de King con este drama sobrenatural. Varios actores que empleó aquí luego lo seguirían a la serie The Walking Dead.