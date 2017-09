‘It’: el payaso del miedo llega al cine

Lo proclama Stephen King, lo refuerza la crítica y lo gritan extasiados sus fans: la adaptación cinematográfica de It ( Eso , 2017) está a la altura del libro y se coloca sin discusión entre los más escalofriantes filmes del año.

It, Eso, la Cosa, sigue y seguirá aterrando desde la oscura y húmeda alcantarilla. Globo en mano, el cine lo ha liberado.

La cinta It , del cineasta argentino Andrés Muschietti, llega esta semana a los cines ticos para revivir el terror visceral que infunde Pennywise, la presencia malévola con rostro de payaso que protagoniza una de las novelas más famosas de King, publicada en 1986.

La obra literaria, aclamada en su tiempo por los expertos en la materia y sus más fieles lectores, se popularizó enormemente gracias a la miserie televisiva de los años 90, que con buen tino dirigió Tommy Lee Wallace.

La serie fue retransmitida en las principales canales de señal abierta de todo el mundo y Costa Rica no fue la excepción. Es difícil encontrar algún niño de la época, expuesto sin permiso a su temible historia, que no reportara alguna consecuencia mientras dormía.

“Yo pasé años soñando con el payaso. Fue terrible. Me daba quizá tanto miedo como curiosidad verlo. Me aterraba, pero para mi It era adictivo y obvio que mis papás me tenían prohibido ver el programa”, confesó Marianne Chavarría, una ingeniera herediana de 35 años.

Pero, ¿qué chiquillo no iba a palidecer con estas macabras frases?: “Oye, ¿quieres un globo? Flota; todos flotan. Cuando vengas aquí abajo conmigo, tú también flotarás”.

Así de tenebroso habla Pennywise, Eso, la Cosa, la misma presencia que en la pantalla grande –como una especia de remake de la miniserie– vuelve a hacer de las suyas en el pueblo estadounidense de Derry, en el estado de Maine, donde acecha a una población entera.

El actor Bill Skarsgård, en un trabajo apreciado por los expertos, da vida a esta criatura cuya forma real nadie ha visto. De hecho, puede convertirse en casi cualquier cosa, pero el disfraz de payaso es su favorito.

Es un monstruo de apetito insaciable, capaz de leer las mentes de las personas y cuyo principal alimento es el miedo de sus víctimas. Para colmo de males, entre sus presas preferidas, están los niños y los adolescentes.

“Es una presencia impactante. El temor de muchos niños con los payasos se hace realidad con Pennywise, por lo que a King no se le pudo haber ocurrido mejor fachada para ocultar la maldad”, expresó Skarsgård.

El actor sueco, quien asegura haber crecido con la imagen del Pennywise de la miniserie, quiso darle un nuevo aire al terrorífico personaje y considera innecesarias las comparaciones con el payaso original, a quien con éxito dio vida Tim Curry.

“Siempre ha sido muy importante para mí reinventar It y reinterpretar el personaje. De alguna manera crecí con la interpretación de Tim, soy un gran fan suyo, así que mi proceso de preparación para el personaje fue: ‘Vale, esto tiene que ser diferente’”, dijo Skarsgård en las notas de producción de la película.

“Al final creo que lo hemos conseguido. Creo que Pennywise es diferente y ambos pueden convivir por separado, no hay necesidad de compararlos, puedes apreciarlos a los dos”, agregó el intérprete.

Cara a cara. Pero a pesar de que Pennywise parece una presencia invencible y sumamente despiadada, las noticias de sus primeras víctimas no dejan inertes a todos los de pueblo.

“Una pandilla, formada por siete amigos, deciden enfrentar sus propios miedos y reunirse para atacar el mal y destruirlo para siempre”, detalla la sinopsis de la nueva película.

Hablamos de “el club de los perdedores”, un grupo de chicos con un común denominador: sus vidas son atormentadas por un matón de colegio llamado Henry Bowers (Nicholas Hamilton).

Entre “el club de los perdedores”, uno es víctima de bullying por tener sobrepeso, otro por ser judío, otro por ser afroamericano y otro por tartamudo. Así por el estilo, todos son sujetos de discriminación.

Bowers los acecha a todos y su acoso se torna letal cuando Pennywise mete mano para manipular su mente.

Pero cuando la oleada de extrañas muertes se vuelva incontrolable, lejos de huír, los chicos de los que nadie espera nada unirán fuerzas e irán a la búsqueda del asesino.

Pennywise vs. los niños. ¿Quién sobrevivirá?

Muschietti reveló, que para hacer más real y terrorífico el crucial encuentro, intentó que en el set Skarsgård y los chicos no se vieran las caras.

“Traté de retrasar eso todo lo que fue posible. Él estuvo con ellos en la lectura del guion y entonces los chicos pensaban que él no les iba a asustar. Sin embargo, el primer día que apareció en escena se asustaron”, expresó Muschietti en el Festival SXSW.

El cineasta, además, reveló con qué espíritu enfrentó el ambicioso proyecto y adelantó los cambios que le hizo a la historia original de King.

“Mi primer instinto fue básicamente ser fiel a mi propia experiencia emocional con el libro. Lo leí cuando era un niño, con lo que yo traté de tocar el corazón de la historia y los personajes”, explicó el cineasta, conocido anteriormente por su cinta de terror Mamá (2013).

“No quiero estropear el argumento, pero se darán cuenta que la historia se desvía en ciertas direcciones. De hecho la parte de ‘el club de los perdedores’ es un poco más amplia y hay cosas que les suceden que no estaban en el libro ni en la miniserie de televisión”, finalizó.

Imperdible. Con un 71% de críticas positivas en el sitio Metacritic.com y el calificativo de “trabajo increíble” del propio King, no hay duda que It es la recomendación fílmica de esta semana.

Sobre todo, hará las delicias de aquellos nostálgicos a quien It asustó siendo niños, adolescentes o un poco más adultos.

“Recuerdo que me asustó mucho cuando vi la película de Wallace y ahora, al igual que varios de mis amigos a los que les marcó la película, tengo muchas expectativas”, expresó Erick Fallas, crítico de cine.

“En los años 90 muchos chiquillos vieron la película a escondidas y algunos, como yo, incluso le agarramos fobia a los payasos”, confesó el experto.

En el país, It solo puede ser vista por mayores de 18 años. Será exhibida en todos los cines del país formatos Imax, 4DX y DBox y Atmos.