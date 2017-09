Hernán Jiménez revela que 'Elsewhere', su nueva película, evoca una pérdida personal profunda

En el medio de un frondoso bosque, en Vancouver, Canadá, Hernán Jimenez hace una pequeña pausa, toma su celular y escribe al mundo unas líneas que disparán toneladas de emoción: a su mando, un inusitado proyecto fílmico está a punto de materializarse.

"Que voy a hacer una peli nueva, de la que estoy perdidamente enamorado, y esta gente hermosa me acompaña", comunicó en Facebook en referencia al elenco de lujo que lo acompañará en su epopeya.

En tan solo tres días, Jiménez hará historia al dirigir en tierras norteamericanas el largometraje Elsewhere (2018), su primer producción cinematográfica en inglés. En ella tendrá a sus cargo destacadas figuras de la actuación como Parker Posey (Superman Returns), Ken Jeong (The Hangover) y Jacki Weaver (Silver Linnings Playbook), entre otras luminarias.

Pero más allá del reto profesional que tiene entre manos y el placer de dirigir actores de tanta espuela, Jiménez reveló a La Nación que el nuevo proyecto tiene un significado personal muy especial.

Elsewhere, película sobre un hombre que se aferra a la cabaña que construyó junto a su esposa fallecida, se inspira en un doloroso episodio de su adolescencia.

"Fue una etapa de mi vida de la que sentí una perdida muy profunda", adelantó Jiménez.

Tiene que ver con un amor perdido y un lugar abandonado. Una herida personal que lo devuelve al mar, a sus sentimientos dormidos y a ese mismo bosque que recorre con minusiocio detalle, mientras realiza uno de los scoutings finales del rodaje.

–¿Quién escribió el guion? ¿Cómo fue el proceso de escritura?

–El guion lo escribí yo y se empezó a gestar desde hace unos tres años. La idea merodea en mi cabeza desde hace mucho. Cuando tenía 16 años me fui de Costa Rica y me vine a vivir justo aquí, a Vancouver Island. Cuando terminó esa etapa de mi vida, a mis 18 años, sentí una pérdida muy profunda.

"Me costó mucho superar esa pérdida, pues perdí un lugar, amor y amigos por igual. Desde siempre he sentido un compromiso conmigo mismo por retratar ese desgarre de alguna forma, mi yo de aquel entonces, y regresar de alguna manera

"Este guion trata, en alguna medida, sobre esa pérdida y la ilusión de encontrarme otra vez en este mar y este bosque. De aprender, al final de cuentas, a dejar ir. El guión fue escrito antes de Entonces nosotros (2015), pero es hasta ahora que, ante la posibilidad real de filmarlo, me senté a pulirlo y terminarlo".

–¿Cuánto tiempo lleva negociaciones para amarrar a un elenco así?

–No hace mucho. Los primeros acercamientos los hicimos en abril y empezamos a negociar hace un par de meses.

–¿Cómo ha sido la relación suya con Chris Cole y J. Todd Harris (The Kids are Alright), los productores de la nueva película?

–Son mis amigos y eso ha hecho que la relación de trabajo sea un verdadero placer. Con Chris fui a la universidad y trabajé en Entonces nosotros, y Todd es un veterano que nos ha ayudado a navegar en las extrañísimas aguas de Los Ángeles.

–¿Cómó podría describir el proceso para cuajar tan ambicioso proyecto? ¿Cuáles son sus principales desafíos?

–Lo que más me satisface es que es una película relativamente pequeña. A nadie pudimos ofrecerle un salario absurdamente alto y eso me encanta, porque ha sido una especie de garantía de que todo quien se acerca al proyecto es por el guion.

"Los desafíos personales son los de siempre: no sucumbir ante el miedo, o la pereza, o la mediocridad. Seguir trabajando en la historia hasta el último minuto y comprometerme con cada personaje".

–¿Hay más costarricenses involucrados en el proyecto?

–No. Hay mexicanos, canadienses, estadounidenses y británicos.

–¿Hacer una película en inglés era su siguiente proyecto o responde a una oportunidad inesperada?

–No tenía planes particulares para mi próxima película. El último año me dediqué de lleno a mi último show de stand up comedy, pero cada oportunidad que tenía volvía a sumergirme en este guión en particular.

–¿Cuáles otros actores norteamericanos fueron contactados para ser parte de la película?

–Tenemos un elenco local y fenomenal proveniente de Vancouver: Kathleen Munroe, mi mejor amigo Marc Bendavid, y de Nueva York nos va a acompañar Ray Abruzzo, quien ha trabajado en Los Soprano, Transparent y mil pelis más.

–Se comentó en su momento que estaba en conversaciones para participar como guionista de un proyecto de Netflix. ¿Qué nos puede decir de esto?

–Eso sigue cocinándose, pero a fuego tan lento que se me olvida que existe.

–Tan rápido en su carrera, ¿esperó trabajar con actores de ese calibre?

–Bueno, tengo casi diez años tratando de aprender a hacer películas. Obviamente estar en presencia de cualquier tipo de talento es un gran regalo para mí y me desborda la ilusión.

"Pero lo más hermoso hasta el momento es descubrir que ante todo, he 'casteado' a buenos seres humanos, muy por encima de su talento o notoriedad. Estoy convencido de que mi película va a transpirar esa bondad y compromiso".

–¿Cómo ha sido su relación con ellos?

–Hacer una película es entrar en una relación muy intensa con muchas personas y personalidades distintas. La relación con los actores ha sido hermosa, ni más ni menos especial que con toda la demás gente trabajando día y noche para plasmar mis ideas y mi visión. Les debo muchísimo desde ya.

–¿Cuál es el presupuesto estimado de la película?

–No me dejan brindar esa información.